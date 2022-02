Premier o ewentualnym przedłużeniu tarczy antyinflacyjnej

fot. Krystian Maj / / Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Po wygaśnięciu tarczy antyinflacyjnej powrót do poprzednich stawek podatkowych powinien być łagodny i selektywny - ocenił na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Zaznaczył, że decyzja o ewentualnym przedłużeniu tarczy antyinflacyjnej nie jest przesądzona i zostanie podjęta w połowie roku.

Premier, zapytany czy została już podjęte decyzja ws. przedłużenia tzw. tarcz antyinflacyjnych, powiedział: "Taka decyzja nie jest przesądzona, nie wiemy, jak będzie kształtowała się inflacja w II-III kw. tego roku. Ta decyzja będzie podjęta w stosownym czasie, około połowy roku. Liczę, że wtedy inflacja będzie już w mocnym trendzie spadającym, ale podchodzę do tego z pokorą, nie wiem".

"Liczę na to, że wtedy już inflacja będzie w mocnym trendzie spadającym. Ale podchodzę do tego z pokorą, nie wiem tego" - zastrzegł szef rządu. Stwierdził, że inflacja jest nam narzucona przez wysokie ceny gazu i wysokie ceny emisji CO2. Zwrócił uwagę, że jest też zjawiskiem globalnym, zewnętrznym.

Jak powiedział premier Morawiecki, realne działania antyinflacyjne, jakie podjął rząd "zostały określone przez ekonomistów jako najdalej posunięta tarcza antyinflacyjna w Europie".

"Staramy się równoważyć te straty w różnych częściach (gospodarki - PAP), które pojawiają się z tytułu inflacji" - wskazał. Przyznał, że inflacja jest "potężnym wyzwaniem".

"Po sierpniu tego roku raczej przewiduję taki scenariusz, żeby nie było gwałtownego powrotu do poprzednich stawek; żeby ten powrót był łagodny, żeby był selektywny, odpowiadał projekcji inflacji w kolejnych miesiącach" - ocenił premier.

W ramach tarczy antyinflacyjnej został obniżony VAT na paliwo do 8 proc., VAT na żywność do 0 proc., a także na gaz do 0 proc. (od 1 stycznia spadł z 23 do 8 proc., a od 1 lutego z 8 do 0 proc.), na prąd do 5 proc. (obniżka z 23 do 5 proc.) i na ciepło do 5 proc. (od 1 stycznia spadł z 23 do 8 proc., a od 1 lutego z 8 do 5 proc.).

Według Głównego Urzędu Statystycznego, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2021 r. wzrosły rdr o 8,6 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,9 proc.

W środę podczas konferencji prasowej prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński powiedział, że ma nadzieję, iż rządowe tarcze zostaną przedłużone do końca roku.

pat/ luk/ osz/