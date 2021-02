Premier o cyfryzacji: to jedyna rewolucja, której powinien sobie życzyć każdy odpowiedzialny polityk

fot. Krystian Maj / Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Cyfrowy to przede wszystkim musi znaczyć nowoczesny, ale także wygodny i bezpieczny. Tego oczekują właśnie Polacy - oświadczył w piątek po konferencji Rady ds. Cyfryzacji Premier Mateusz Morawiecki.

"To jest właśnie ta rewolucja, chyba jedyna rewolucja, której może i powinien sobie życzyć każdy odpowiedzialny polityk" - ocenił premier mówiąc o postępach polskiej cyfryzacji. "Ponad 4 mln Polaków założyło profil zaufany w ostatnich kilkunastu miesiącach, w dwa lata udało nam się osiągnąć wynik, którego wcześniej nie udało się osiągnąć przez siedem lat. W sumie z profilu zaufanego korzysta już ponad 9 mln osób" - podał premier. Wskazał, że z roku na rok Polska staje się państwem udostępniającym coraz bardziej nowoczesne usługi.

"W krótkim czasie wdrożyliśmy elektroniczne recepty, elektroniczne zwolnienia, elektroniczne skierowania, elektroniczne PIT-y i to wszystko to tylko niektóre elementy cyfryzacji naszego kraju" - przypomniał szef rządu. Wskazał, że obecnie elektroniczne wnioski "towarzyszą nam na każdym etapie życia, możemy przez nie zgłosić narodziny dziecka, wniosek o 500 Plus, albo wniosek o wypłatę środków z tarczy finansowej czy tarczy antykryzysowej".

Jak dodał, w 2020 roku ponad 330 tys. osób złożyło online wniosek o dowód osobisty, co jest liczbą dwukrotnie większą niż w 2019 r. Z usług meldunkowych z kolei skorzystało ponad 176 tys. obywateli.

"Obywatele przekonują się, że ten nowoczesny, wirtualny kontakt z urzędem jest możliwy, skuteczny, wygodny, oszczędza im czas, a jednocześnie daje perspektywę lepszego świadczenia usług" - ocenił premier.

Jak podkreślił, rewolucja cyfrowa to nie tylko walka o bardziej nowoczesny i wygodny dostęp do usług, to także walka z biedą w wielu obszarach. "Przez ucyfrowienie zwiększamy dostęp do wysokozaawansowanych usług na terenach do tej pory niezcyfryzowanych. Dzisiaj mamy w rękach taki cyfrowy klucz dostępności do informacji, do wiedzy, do większych możliwości, do świadczenia usług, do pewnych modeli biznesowych, operacyjnych, które są lepszym kluczem do lepszej przyszłości Polski" - zauważył Morawiecki. (PAP)

