Premier: nie ma przyszłości państwa polskiego bez przyszłości rodzin polskich

Państwo polskie przestawiło trzy lata temu zwrotnicę w kierunku rodzin; odbudowujemy wartość rodziny w społeczeństwie, pokazujemy, że nie ma przyszłości państwa polskiego bez przyszłości rodzin polskich - powiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki.

Podczas VII Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin w Lubartowie (Lubelskie) Morawiecki dziękował mamom i tatom, którzy reprezentują duże rodziny. "Bardzo serdecznie dziękuję za wasz trud, za wszystko, co wkładacie w wychowanie, wykształcenie dzieci, przekazanie miłości i ciepła rodzicielskiego" - mówił premier.

Szef rządu zwracał uwagę, że wysiłek rodzin wielodzietnych jest "przeogromny". "Dlatego chciałem wyraźnie powiedzieć, że państwo polskie przestawiło trzy lata temu zwrotnicę w kierunku rodzin, w kierunku rodzin z trójką i większą liczbą dzieci" - mówił premier. Jak dodał Morawiecki, jego rząd docenia też rodziców, który mają jedno, czy dwoje dzieci, dlatego od 1 lipca świadczenie 500 zł będzie przysługiwało również na każde pierwsze dziecko.

Morawiecki zwracał uwagę, że polityka prorodzinna rządu PiS - wbrew zapowiedziom neoliberalnych sceptyków - nie doprowadziła do spadku aktywności zawodowej kobiet. "Dzisiaj mamy 77 proc. kobiet w wieku 25-49 lat aktywnych zawodowo, a wcześniej (w 2015 r.) było to 74,5 proc." - wskazywał.

"Wbrew pewnym stereotypom, stygmatyzacji, że rodziny wielodzietne to - mówiono, o zgrozo - rodziny patologiczne. Jakże to było strasznie krzywdzące. Cieszę się, że dzisiaj odbudowujemy wartość rodziny w społeczeństwie, że pokazujemy, że nie ma przyszłości państwa polskiego bez przyszłości rodzin polskich" - oświadczył premier.

Szef rządu przypomniał, że hasło tegorocznego Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin to "Dumni z Rodziny". "Mogę tylko poprosić, żebyśmy byli dumni z rodzin, żebyśmy byli też dumni ze wszystkich polskich rodzin i żebyśmy byli dumni z Polski" - mówił premier do uczestników spotkania.

"Nasz bardzo płodny pisarz Józef Ignacy Kraszewski mawiał, że jest jedna miłość, która nawet odtrącona zawsze wybacza i zawsze przygarnia. To jest miłość macierzyńska. Ja myślę - zwracam się tu do ojców - że miłość taty jest też taka - bezwarunkowa, otwierająca serce, ramiona dla swoich dzieci" - mówił szef rządu.

Podziękował uczestnikom zjazdu za "budowę długofalowej polityki prorodzinnej". "Jeżeli wyborcy zaufają nam jesienią tego roku, to chcemy dalej rozwijać naszą politykę prorodzinną, bo to jest najlepsza polityka, która wzmacnia całe państwo polskie" - podkreślił Mateusz Morawiecki.

Premier rozmawiał z uczestnikami zjazdu. Spotkał się z dziećmi podczas warsztatów plastycznych, przyglądał się rozgrywkom w szachy, zajęciom z udzielania pierwszej pomocy na fantomie, fotografował się z dużymi rodzinami, żartował z nimi. Odwiedził też widzów festynu trwającego w Lubartowie.

Zjazd objęła patronatem para prezydencka, prezydent Andrzej Duda i jego małżonka Agata Kornhauser-Duda. W liście do uczestników, odczytanym w sobotę, prezydent napisał, że uważa za niezwykle ważne, aby rodzina, która na mocy konstytucji znajduje się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej, była faktycznie wspierana przez instytucje państwowe i samorządowe.

"I z satysfakcją mogę stwierdzić, że w ostatnich latach miałem zaszczyt i przyjemność przyczynić się do rozwinięcia systemowego wsparcia rodzin na skalę nieznaną wcześniej w naszym kraju" - napisał.

Jako kluczowy element polityki prorodzinnej państwa Duda wymienił program "Rodzina 500 plus". "Wiem, że wdrożenie tego programu w tysiącach polskich domów oznaczało prawdziwy przełom. Rodzicom borykającym się z trudnościami materialnymi świadczenie wychowawcze dostępne w ramach tego programu pomogło osiągnąć stabilność i poczucie bezpieczeństwa, a dzieciom zapewniło nierzadko pierwsze od dawna możliwości wyjazdów wakacyjnych" – wskazał Duda.

Wyraził też radość z rozszerzenia programu, który na mocy podpisanej przez niego ustawy obejmie wszystkich najmłodszych. "Owo rozszerzenie programu ma nie tylko wymiar ekonomiczny związany ze skalą prorodzinnej redystrybucji środków publicznych. Powszechny charakter świadczenia wychowawczego wskazuje, że wbrew rozpowszechnionym twierdzeniom Program +Rodzina 500 Plus+ nie jest działaniem o charakterze stricte socjalnym, lecz przede wszystkim stanowi inwestycję społeczną w naszą wspólną przyszłość" - napisał prezydent.

Jak zaznaczył, poprzez program państwo uczestniczy w kosztach wychowania dzieci. "A to właśnie dzieci stanowić będą o przyszłości nas jako narodu i społeczeństwa. To w domach rodzinnych wykuwa się jutro Polski" - podkreślił Duda. Jego zdaniem, od tego, w jakich warunkach wzrastają nowe pokolenia, zależy pomyślność całego narodu.

Prezydent wdzięczność wyraził także wobec wszystkich, którzy podejmują trud rodzicielski, a w sposób szczególny tym - jak dodał - którzy wychowują troje, czworo, pięcioro, a czasem jeszcze więcej pociech. "Jestem przekonany, że państwa domy rodzinne są przestrzenią wyjątkowej pracy: nie tylko związanej z organizacją wspólnego życia tak licznych najbliższych, ale przede wszystkim ze względu na wysiłki wychowawcze i edukacyjne, kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych, przekaz wartości prospołecznych i miłości ojczyzny" - napisał.

"Jako prezydent pragnę państwa zapewnić, że Rzeczpospolita jest głęboko wdzięczna za tę pracę i to piękne świadectwo. W jej imieniu z szacunkiem chylę czoło przed wspaniałymi matkami i ojcami rodzin wielodzietnych. I z serca życzę wszystkim państwu wiele radości na co dzień oraz wszelkiej pomyślności w państwa domach" - podkreślił Andrzej Duda.

List do uczestników zjazdu napisała tez minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa. „Aktywna polityka wobec rodziny, budowana w oparciu o ideały społecznej solidarności, to filar obecnego rządu. Proponowane rozwiązania i wdrażane programy są dowodem na to, jak ważne jest wsparcie rodzin na każdym ich etapie – od narodzin dziecka, poprzez ułatwienia w zapewnieniu opieki nad potomstwem, pomoc rodzicom w łączeniu życia zawodowego i rodzinnego, aż po zapewnienie seniorom spokojnej jesieni życia” – napisała Borys-Szopa.

Głównym punktem drugiego dnia zjazdu w sobotę był panel dyskusyjny, podczas którego wskazywano na potrzebę rozwiązania problemów mieszkaniowych dużych rodzin. Wiele z nich dysponuje zbyt małymi mieszkaniami, brak większych jest istotną barierą w powiększaniu się rodzin o kolejne dzieci. Po południu rozpoczął się festyn. Wystąpią Joszko Broda z zespołem, Grupa Accantus i Natalia Kukulska. Zjazd zakończy się w niedzielę. (PAP)

Autorzy: Zbigniew Kopeć, Agnieszka Ziemska, Aleksandra Rebelińska

