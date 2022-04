Premier liczy na porozumienie w sprawie KPO z KE w kwietniu lub na początku maja

fot. Krystian Maj / / Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

W taki sposób będziemy określać warunki brzegowe porozumienia z Unią Europejską w sprawie KPO, by były dla nas akceptowalne. Liczę na to, że w kwietniu może na początku w maja do takiego porozumienia dojdzie - powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.

Premier na pytanie, czy 9 kwietnia br., podczas wizyty przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen dojdzie do porozumienia dotyczącego Krajowego Planu Odbudowy (KPO) Mateusz Morawiecki odparł:

"Nie teraz, jeszcze nie ma szans na przyjęcie Krajowego Planu Odbudowy, ponieważ nie doszliśmy jeszcze do porozumienia. Polska jest suwerennym krajem, mamy swoje zasady i w taki sposób będziemy określać warunki brzegowe porozumienia z Unią Europejską, które są dla nas akceptowalne. Cały czas liczę na to, że w kwietniu może na początku w maja do takiego porozumienia dojdzie, ale tym razem nie będzie to możliwe" - powiedział Morawiecki. (PAP)

autorka: Anna Bytniewska

