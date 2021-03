Premier kolejny raz broni prezesa Orlenu. "Bezpardonowy atak na Daniela Obajtka"

fot. Krystian Maj / KPRM

Bezpardonowy atak na Daniela Obajtka ma związek z tym, że prezesa PKN Orlen prowadzi bardzo ważne procesy, które są nie w smak naszym niektórym sąsiadom - ocenił premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, Obajtek "sam poprosił o weryfikację swoich wszystkich rachunków" przez CBA.

Szef rządu, po powrocie do kraju z jednodniowej wizyty we Francji został zapytany przez dziennikarzy, czy informacje na temat prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka "nie powinny zostać wyjaśnione i czy nie zaczyna on ciążyć Prawu i Sprawiedliwości".

"O ile wiem, i myślę, że państwo jesteście poinformowani, to pan prezes Obajtek sam poprosił o weryfikację swoich wszystkich rachunków przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Takie oświadczenie przez CBA zostało wydane, czyli weryfikacja nastąpiła" - odpowiedział szef rządu.

"Raz jeszcze chciałbym wrócić do tego o czym wspomniałem wcześniej. Bo oprócz tego, że ta weryfikacja jest bardzo ważna, to myślę też, że zawsze warto się zastanowić, skąd akurat teraz taki bezpardonowy atak. I jestem przekonany, że ten atak ma związek, również z tym, przede wszystkim z tym, że pan prezes Obajtek prowadzi bardzo ważne procesy integracji gospodarczej, procesy, które - można powiedzieć wprost - są nie w smak naszym niektórym sąsiadom, i one są prowadzone dla wzmocnienia pozycji energetycznej Polski" - powiedział premier.

Morawiecki przekonywał, że "w takich sytuacjach dzieją się najróżniejsze rzeczy, więc takie powiązanie faktów, myślę że jest bardzo potrzebne i powinno dać bardzo wiele do myślenia wszystkim".

We wtorek pełnomocnik Obajtka mec. Maciej Zaborowski wniósł o kompleksową kontrolę majątku i oświadczeń majątkowych w imieniu swojego klienta, zapewniając, że nie ma on nic do ukrycia. Pismem złożonym w CBA Obajtek wniósł o przeprowadzenie kompleksowej kontroli swojego majątku, w tym m.in. także ponownej kontroli złożonych w ubiegłych latach oświadczeń majątkowych. Zaborowski zapewnił, że to własna inicjatywa Daniela Obajtka, która ma na celu rozwianie wszelkich wątpliwości, co do jego osoby i jego majątku.

Pełnomocnik podkreślił, że oświadczenia majątkowe były wielokrotnie badane przez różne służby, w tym m.in. przez CBA i prokuraturę za rządów poprzedniej koalicji.

W środę wiceszef MSWiA Maciej Wąsik poinformował w Sejmie, że CBA rozpoczęło już czynności mające na celu zbadanie zarzutów formułowanych pod adresem Obajtka. Zwracając się do polityków opozycji stwierdził, że nie ma złudzeń, iż będą oni te działania poważać.

W ostatnich tygodniach niektóre media donoszą o majątku prezesa PKN Orlen i wątpliwościach dotyczących pochodzenia m.in. licznych nieruchomości należących do Obajtka. W związku z tymi doniesieniami politycy opozycji poinformowali o złożeniu zawiadomień i wniosków do m.in. prokuratury, NIK i CBA ws. nieprawidłowości dotyczących działalności i majątku b. wójta Pcimia. Koalicja Obywatelska przekazała też, że powołuje w klubie zespół śledczy, który będzie zajmował się sprawą obecnego prezesa Orlenu.

Obajtek konsekwentnie zaprzecza tym zarzutom. We wtorek rano w Polskim Radiu 24 mówił, że został sprawdzony z całego życia zawodowego przez CBA i prokuraturę, a jego dochody są udokumentowane. Zapewnił, że nie ukrywa majątku. Zapowiedział też wejście na drogę sądową w związku z ostatnimi publikacjami medialnymi na jego temat.(PAP)

Autor: Mieczysław Rudy

rud/ mrr/