Premier: kolejne projekty dla Śląska warte 5 mld zł - zatwierdzone

W czwartek zostały zatwierdzone kolejne projekty dla Śląska warte 5 mld zł; ponad miliard złotych przeznaczony został na program dla uczelni województwa śląskiego; Śląsk będzie perłą w koronie polskiego i europejskiego przemysłu - powiedział w Katowicach premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu wziął udział w Muzeum Śląskim w Katowicach w spotkaniu podsumowującym dwa lata realizacji "Programu dla Śląska". Podpisano na nim, w obecności Morawieckiego, trzy umowy dotyczące inwestycji kolejowych i drogowych.

Pierwsza o wartości blisko 1,4 mld zł na zaprojektowanie i wybudowanie tzw. obejścia Węgierskiej Górki (Śląskie), czyli odcinka drogi ekspresowej S1 od węzła Przybędza do węzła Milówka. Druga umowa dotyczy unijnego dofinansowania linii kolejowych do Wisły i Cieszyna oraz wykonania tej inwestycji, a trzecia - modernizacji linii kolejowej z Goczałkowic Zdroju przez Czechowice-Dziedzice do Zabrzegu. Inwestycje są częścią Programu dla Śląska.

Morawiecki podkreślał, że Śląsk "zawsze był kluczem do wielkości przemysłowej, gospodarczej, a w ślad za tym również politycznej". Jak dodał, dziś tę "szczególną perłę" trzeba w odpowiedni sposób wykorzystać i zagospodarować. Stąd - jak zaznaczył - dwa lata temu został zaproponowany "Program dla Śląska".

"Z ogromną przyjemnością chcę dzisiaj powiedzieć, że podpisujemy, podjęliśmy decyzję o podpisaniu kilku podstawowych umów na rozwój infrastruktury w województwie śląskim, a mianowicie - pierwszy to wielki projekt na drogę ekspresową Mysłowice - Bielsko-Biała i kolejny na ponad miliard złotych, to jest obejście Węgierskiej Górki - z dawna oczekiwane projekty" - mówił Morawiecki.

Poinformował, że w czwartek został zatwierdzone także kolejne projekty dla Śląska o wartości 5 mld zł. "Projekty, które przyczynią się do poprawy stanu środowiska, ale też do zwiększenia szans na przyciągniecie nowych biznesów, nowych przedsiębiorców tutaj na Śląsk, a to jest przecież szalenie ważne, żeby tej pracy było jeszcze więcej, bo wtedy jeszcze więcej ludzie będą mogli zarabiać" - mówił.

Premier ocenił, że w pomysłach gospodarczych i biznesowych za mało jest polskiej nauki, polskiej myśli technicznej, polskich projektantów i wynalazców. "Dlatego przeznaczyliśmy ponad miliard złotych na program dla uczelni województwa śląskiego" - oświadczył.

Dodał, że takie programy były wcześniej stosowane w Polsce dla innych uczelni, takich jak Uniwersytet Jagielloński czy Uniwersytet Warszawski. "Jednak tutaj jest ogromny potencjał techniczny, inżynierski, projektowy i przemysłowy, czyli to, co stanowi o sile Śląska. Ponieważ ta wielka historia przemysłu śląskiego nie jest żadną kulą u nogi, nie jest żadnym piątym kołem u wozu, jest kołem zamachowym całego przemysłu śląskiego. A w ślad za tym, kołem zamachowym przemysłu całej Polski" - stwierdził szef rządu.

Zapowiedział, że negocjacje dotyczące m.in. polityki klimatycznej, prowadzone przez rząd w Unii Europejskiej, będą uwzględniały cele społeczne i gospodarcze, które - jak podkreślił - są jednym bytem.

Morawiecki powiedział, że ze Śląska wywodzi się kilku znakomitych ministrów. Wymienił tu minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożenę Borys-Szopę, wiceministra energii Agama Gawędę oraz wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisława Szweda.

"Jestem przekonany, że +Program dla Śląska+, który przygotowaliśmy, ta droga, którą wytyczyliśmy, spowoduje, że Śląsk - jak było to niegdyś - tak będzie też w przyszłości kołem zamachowym i perłą w koronie polskiego i europejskiego przemysłu" - powiedział szef rządu.

Premier zainaugurował też w czwartek działanie internetowej platformy informacyjno-komunikacyjnej rządowego Programu dla Śląska. Narzędzie dostępne pod adresem: programdlaslaska.pl opracowała Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Jak mówiła wiceprezes KSSE prof. Barbara Piontek, platforma "ma komunikować mieszkańcom, jak Śląsk się rozwija", ma ona być także narzędziem kontroli realizacji programu oraz źródłem informacji dla mediów.

Pierwotnie zainaugurowany dwa lata temu "Program dla Śląska" obejmował 73 przedsięwzięcia o łącznej wartości 42,1 mld zł. We wrześniu ub. roku minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński informował o dodaniu do nich 14 kolejnych przedsięwzięć - o łącznej wartości ok. 13,2 mld zł

W prezentacji przedstawionej w czwartek po uruchomieniu przez szefa rządu internetowej platformy informacyjno-komunikacyjnej "Programu dla Śląska" poinformowano, że obecnie program ten zawiera 116 przedsięwzięć o łącznej wartości ok. 62 mld zł (z czego zaangażowanych jest już ok. 48 mld zł). (PAP)

Autor: Karol Kostrzewa, Mateusz Babak

