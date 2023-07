Premier i prezydent nie mają powodów do zadowolenia. Ich notowania w dół

59,6 proc. badanych źle ocenia działania prezydenta Andrzeja Dudy, dobrze ocenia je 39,7 proc. badanych. Działalność premiera Mateusza Morawieckiego negatywnie ocenia 64,2 proc. badanych, a 34,2 proc. pozytywnie - pisze w piątek "Rzeczpospolita", powołując się na sondaż IBRiS.

/ Kancelaria Premiera RP

REKLAMA

"Premier i prezydent nie mają powodów do zadowolenia z notowań, które otrzymują od Polaków. Wyraźna przewaga osób negatywnie oceniających ich działania to na progu kampanii do parlamentu zła wiadomość dla całego obozu władzy" - podaje "Rz".

Według badania prezydenta pozytywnie ocenia 39,7 proc. badanych (w tym 15,5 proc. „zdecydowanie dobrze", reszta „raczej dobrze”); premier ma 34,2 proc. wskazań pozytywnych (w tym 15,3 proc. zdecydowanie na plus). Odwrotna sytuacja jest wśród krytyków Dudy i Morawieckiego. Prezydent ma 45,5 proc. wskazań zdecydowanie negatywnych i 14 proc. raczej negatywnych (razem ). Premiera zdecydowanie źle ocenia aż 57,7 proc., a 6,5 proc. raczej negatywnie (razem 64,2 proc.).

Jak czytamy, trzy lata temu Morawiecki miał 54,1 proc. pozytywnych ocen i 38,7 proc. negatywnych. Z kolei Andrzej Duda miał 54 proc. pozytywnych i 42,1 proc. negatywnych. "Po trzech latach ta proporcja całkiem się odwróciła. Dlaczego?" - pisze gazeta.

"Nastąpiło zużycie władzy niepowodzeniami, których PiS doświadczał przez minione trzy lata" – ocenia w artykule szef IBRiS Marcin Duma. "Notowania premiera i prezydenta skoczyły wyraźnie w górę po wybuchu wojny w Ukrainie, kiedy respondenci wystawiali pozytywne oceny za zaangażowanie obu polityków w pomoc walczącemu sąsiadowi. To jednak jest już przeszłość" - zauważa Duma.

Podkreśla, że premier wziął na siebie całe odium tego, co się PiS nie udało, czyli odpowiedzialność za złe zarządzanie pandemią, inflację i obniżenie poziomu życia, co pociągnęło za sobą pogorszenie nastrojów. "Prezydent nie wypracował sobie niezależnej pozycji, mimo kilku decyzji sprzeciwiających się swojemu środowisku politycznemu, i jest wprost identyfikowany z PiS" - ocenia.

Według gazety sondaż IBRIS pokazuje, że dla Polaków jedną z ważniejszych spraw jest bezpieczeństwo kraju, a wypowiedź Andrzeja Dudy przed szczytem NATO, że Polska nie będzie "załatwiać nic dla siebie”, może mocno uderzyć w tę potrzebę bezpieczeństwa wśród wyborców.

Natomiast w elektoracie PiS, zaznacza gazeta, widoczna jest za to "ściana poparcia" dla Dudy i Morawieckiego, a działania obu polityków popiera bowiem 99 proc. zwolenników obozu władzy.

Badanie IBRiS zostało przeprowadzone w dniach 7-8 lipca na ogólnopolskiej próbie 1100 respondentów. (PAP)

wni/ ann/