Premier: będę domagał się od spółek Skarbu Państwa, aby ograniczały swoje nadmiarowe zyski

Będę domagał się od spółek Skarbu Państwa, aby ograniczały swoje nadmiarowe zyski; będziemy ograniczać maksymalnie koszty energii, nie tylko dla gospodarstw domowych, ale też dla szkół, szpitali i innych podmiotów wrażliwych - powiedział w sobotę w Świdniku premier Mateusz Morawiecki.

Ministerstwo Aktywów Państwowych poinformowało w piątek, że na najbliższym posiedzeniu rządu przedstawi rozwiązania chroniące samorządy i instytucje wrażliwe przed drastycznie rosnącymi cenami energii. "Nie zostawimy samorządów samych z szalejącymi cenami energii" - zadeklarował cytowany w informacji MAP wicepremier Jacek Sasin.

Szef rządu był pytany na sobotniej konferencji prasowej o szczegóły rozwiązań zapowiedziane przez MAP, a także o to, czy to teraz minister Sasin - a nie minister klimatu i środowiska Anna Moskwa - będzie wprowadzał rozwiązania dot. energii.

Morawiecki na wstępie powiedział, że rząd PiS to rząd współpracy. "Mamy już teraz dwa projekty (ustaw), projekt ze strony Ministerstwa Klimatu i nieco inny, różniący się projekt, który czego innego trochę też dotyczy ze strony Ministerstwa Aktywów. Poleciłem minister Moskwie i premierowi Sasinowi zintegrowanie różnych pomysłów" - przekazał szef rządu.

"Przede wszystkim chcę podkreślić jedno (...) będę domagał się od spółek Skarbu Państwa - ale przecież w ślad za nimi rynek kształtują również inne spółki, także spółki zagraniczne - aby ograniczały swoje nadzwyczajne, nadmiarowe zyski" - ogłosił Morawiecki.

Podkreślił, że przede wszystkim podmioty wrażliwe nie mogą cierpieć na tym, że te spółki realizują sobie wysoki zysk. Jak mówił premier, spółki kształtują ceny w oparciu o wartość referencyjną, jaką jest dzisiaj cena węgla w portach holenderskich.

"Mogą to zrobić inaczej, wzywamy ich do tego, będę rozliczał z tego, ponieważ nie jest prawdą, że muszą one tylko i wyłącznie w ten sposób kształtować swoje ceny. Te ceny na pewno będą szły w dół" - powiedział Morawiecki.

Przekazał, że najbliższe posiedzenia rządu planowane jest na poniedziałek i środę. "Nie może być nadmiarowych, nadzwyczajnych zysków spółek Skarbu Państwa, będziemy ograniczać maksymalnie, tak jak będziemy mogli koszty energii, nie tylko dla gospodarstw domowych, to już zrobiliśmy, ale także dla innych podmiotów, w szczególności dla szkół, szpitali, fundacji, dla innych podmiotów wrażliwych" - powiedział szef rządu.

"Bezpieczeństwo Polski bierze się ze stabilnego zarządzania finansami publicznymi"

Szef rządu wskazywał, że dla poprzedniego rządu sprawy bezpieczeństwa były trzeciorzędne, a ówczesny budżet na obronność był w stagnacji.

Premier podkreślił, że rząd PiS potroił wydatki na obronność. "Powiedzieliśmy: dość tej nonszalancji, tej bylejakości z czasów Platformy Obywatelskiej i zrealizowaliśmy najważniejszy program w historii Rzeczypospolitej - naprawę finansów publicznych. Bezpieczna Polska bierze się z bezpieczeństwa militarnego, obronnego, ale ono jest możliwe tylko w oparciu o fundament bezpiecznych finansów publicznych" - powiedział Morawiecki.

Dodał, że polska armia musi być oparta o najnowocześniejsze technologie. "Polska broń udowadnia dzisiaj na Ukrainie swoją skuteczność. To jest broń wyprodukowana m.in. za pieniądze budżetowe. Nie mamy się czego wstydzić" - zaznaczył premier.

Jak mówił, "do modernizacji armii potrzebne są trzy rzeczy: pieniądze, pieniądze i jeszcze raz pieniądze". "Nie ma silnego państwa bez silnej armii, ale silna armia może urosnąć tylko na fundamencie silnego, sprawnego od strony finansowej państwa polskiego" - podkreślił.

Wskazał, że "obok wielkich wydatków zbrojeniowych, mamy do czynienia z bezprecedensową polityką społeczną, infrastrukturalną i obniżką podatków". Jak stwierdził, "różne siły polityczne wzywają do zwiększenia bezpieczeństwa". "Można powiedzieć, ubrał się diabeł w ornat i ogonem na mszę dzwoni. Dobrze, że przejrzeli na oczy ci, którzy pokładali nadzieję w gwarancjach rosyjskich, ci którzy gazociąg północny nazywali +projektem biznesowym+. Platforma Obywatelska" - powiedział premier.

Zapewnił, że "rząd Prawa i Sprawiedliwości to rząd bezpieczeństwa finansowego, ale także bezpieczeństwa polskich granic i bezpieczeństwa wewnętrznego". "Nie szczędzimy sił i środków, aby dla dobra Polski to bezpieczeństwo umacniać, ale ono się bierze ze stabilnego zarządzania finansami publicznymi" - podkreślił szef rządu.

W ubiegłym tygodniu premier poinformował, że rząd pracuje nad "Tarczą Solidarnościową", która zamraża w 2023 r. ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na poziomie z 2022 r. do zużycia 2000 kWh rocznie.

Koszt wszystkich instrumentów wsparcia w obszarze energii elektrycznej dla gospodarstw domowych oraz dla przedsiębiorstw energochłonnych - jak wskazał premier - przekracza 30 mld zł. (PAP)

