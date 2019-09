Premier: bądźmy dalej lokomotywą Europy

Zewnętrzni obserwatorzy mówią, że można z Polski brać przykład, nazywają nasz wzrost gospodarczy spektakularnym. Bądźmy dalej lokomotywą Europy – powiedział w środę podczas spotkania wyborczego w Piekarach Śląskich (Śląskie) premier Mateusz Morawiecki.

"Zewnętrzni obserwatorzy patrzą, co się w Polsce dzieje i pokazują innym, że można z nas brać przykład, nazywają nasz wzrost gospodarczy spektakularnym, polską gospodarkę nazywają - komisarze Komisji Europejskiej - lokomotywą Europy. Bądźmy dalej lokomotywą Europy" – powiedział premier podczas spotkania z sympatykami PiS. Jako praprzyczynę "naszego małego cudu gospodarczego" wskazał uszczelnienie systemu podatkowego.

"Chcę, żeby cała nowoczesna gospodarka polska działała jak dobrze naoliwiona maszyna dla dobra całego społeczeństwa, żeby nikogo nie zostawiała na marginesie. Dlatego zapraszam wszystkich, żeby w najbliższych tygodniach zmobilizować się, zaangażować, żebyśmy na przystanku, który będzie kluczowy - 13 października - skasowali bilet z nazwą Prawo i Sprawiedliwość, bo od tego zależy przyszłość Polski" – zaapelował.

Premier opowiedział się też za tym, aby w najważniejszych tematach dla Polski wznieść się ponad podziały. Nawiązał do herbu Piekar Śląskich, zwracając uwagę, że widnieją tam dwaj górnicy, którzy "zapraszają do miasta, pokazują swoim gestem życzliwość, gościnność, otwartość". "Jak patrzyłem na ten wasz herb, to pomyślałem, że to jest takie zaproszenie do kompromisu, zgody" - mówił. "I wbrew pewnej temperaturze sporu, która czasami pewnie niektórych z nas zaskakuje, bardzo bym chciał, żeby do takiego kompromisu, zgody, w głębszym zakresie w naszej drogiej ojczyźnie doszło" - powiedział szef rządu.

Dodał jednak, że polityka i demokracja właściwie zawsze łączą się ze sporem o wizję państwa. "Przedstawiliśmy taki program, w którym jest pewna wizja rozwoju. Ale też z drugiej strony w tych najważniejszych tematach, które decydują o jakości życia politycznego, gospodarczego, ważne jest, żeby można się było czasem wznieść ponad podziały. Naszych konkurentów politycznych do takiego wzniesienia zapraszam" - podkreślił premier.

Stwierdził, że ważne jest, aby porozumiewać się w sprawach kluczowych dla Polski jak np. sprawy energetyczno-klimatyczne czy obronność kraju. "Tutaj wszyscy powinniśmy nadawać na jednej długości fali" - podkreślił. Morawiecki nawiązywał też do powstań śląskich. Jak mówił - "powstania śląskie pokazały czym jest upór, pracowitość, hardość, a zarazem patriotyzm". Wspominał związanego z Piekarami działacza ludowego tamtego okresu Wawrzyńca Hajdę, zwanego śląskim Wernyhorą.

Mówiąc o przyszłości Morawiecki zapewniał, że Polska może skorzystać i skorzysta z rewolucji cyfrowej, informatycznej. "Ale żeby tak się stało, musimy te nasze atuty, polskie atuty, śląskie atuty w odpowiedni sposób zagospodarować" – zaznaczył.

Premier podkreślał, że Polska jest krajem coraz bardziej dostatnim, który stara się wykorzystać "okoliczności geopolityczne i atuty". Wskazał, że do tych polskich atutów należą jednocześnie atuty Śląska, takie jak: polskie tradycje, przywiązanie do wiary, pracowitość oraz wiara w człowieka i w moc sprawczą. Morawiecki podkreślał, że Polsce potrzebna jest myśl techniczna, projektowa, badawcza, naukowa, inżynierska i technologiczna.

"Bez niej nie będzie rewolucji 4.0 na naszych ziemiach, do której dążymy i z której chcemy skorzystać. Patrząc na naszą historię: z pierwszej rewolucji, parowej, nie mogliśmy skorzystać do końca, bo traciliśmy niepodległość. Z drugiej - nazwijmy ją chemiczno-nawozowo-elektrycznej - też nie mogliśmy skorzystać, bo walczyliśmy o niepodległość. Z trzeciej telekomunikacyjnej - znowu byliśmy pozbawieni niepodległości w latach PRL-u. Ale z tej czwartej, cyfrowej, informatycznej - możemy skorzystać i skorzystamy" - powiedział. "Ale żeby tak się stało, musimy te nasze atuty, te polskie atuty, śląskie atuty w odpowiedni sposób zagospodarować. Żeby zagospodarować to musimy instytucje państwa, instytucje samorządowe, a także gospodarcze w odpowiedni sposób przestroić" - powiedział.

"Wierzę w to, że nasz kurs jest dobry, jest kursem we właściwym kierunku, jest kursem, który zabrał na pokład wszystkich Polaków, a nie tylko wybrane grupy interesów" - przekonywał premier.

"Mamy po raz pierwszy szybszy wzrost gospodarczy PKB niż bezrobocie. Bezrobocie według Eurostatu jest niższe niż wzrost PKB. Kto by o tym mógł pomarzyć jeszcze kilka lat temu? Jesteśmy przedmiotem zazdrości na Zachodzie. Według OECD, wzrost gospodarczy w Polsce w tym i w przyszłym roku będzie najszybszy ze wszystkich 36 krajów OECD" - powiedział Morawiecki.

Jak zaznaczył, według Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Polska należy do 22 najsilniejszych gospodarek na całym świecie. "Według Komisji Europejskiej, która bardzo surowo ocenia Polskę, jesteśmy państwem, które najszybciej domyka lukę VAT, czyli rzeczywiście uszczelnia podatki. Oni przyznają nam rację, że to był właściwy kierunek" - podkreślił szef rządu.

Premier kandyduje w zbliżających się wyborach do Sejmu z pierwszego miejsca na liście PiS w okręgu katowickim nr 31, obejmującym także Piekary Śląskie. W spotkaniu uczestniczyli też inni kandydaci z tego okręgu, m.in. trzeci na liście Jerzy Polaczek i zajmująca 5. pozycję była posłanka Maria Nowak. Poseł Polaczek ofiarował premierowi kopię obrazu Matki Bożej Piekarskiej - w Piekarach znajduje się najsłynniejsze śląskie sanktuarium maryjne, do którego pielgrzymował wielokrotnie - jeszcze przed wyborem na stolicę Piotrową - Karol Wojtyła, honorowy obywatel Piekar.

autorzy: Anna Gumułka