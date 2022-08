fot. Daniel Sztork / / Shutterstock

Zużycie gazu w 2022 roku spadnie do ok. 18 mld m sześc. z ok. 20 mld m. sześc. w 2021 roku, co pokazuje, że poszczególne branże wdrażają oszczędności - powiedział premier Mateusz Morawiecki na briefingu.

"Prognozowane zużycie gazu w tym roku wyniesie ok. 18 mld m. sześc., z ok. 20 mld m. sześc., przy utrzymującym się wzroście gospodarczym" - powiedział.

"Pokazuje to, że poszczególne branże zaczęły wdrażać własne plany efektywnościowe, które my wspieramy" - dodał. (PAP Biznes)

map/ osz/