Premier: Zrobimy wszystko, by promować dalszą obecność firm niemieckich w Polsce

Zrobimy wszystko, by promować dalszą obecność firm niemieckich w Polsce i polskich w Niemczech. Polska jest w stanie stworzyć dopasowane warunki dla konkretnych biznesów i firm - napisał w środę wieczorem na Facebooku premier Mateusz Morawiecki.

W środę premier Morawiecki rozmawiał z przedstawicielami niemieckiego biznesu skupionymi w Komitecie Wschodnim Gospodarki Niemieckiej.

"Nie jest tajemnicą, że Niemcy są naszym wiodącym partnerem gospodarczym. Polska gospodarka w ostatnich latach znacząco się zmieniła, a jej szybki rozwój był napędzany także dzięki dobrej współpracy z niemieckimi firmami. Około 6 tysięcy z nich działa na polskim rynku" - napisał premier na Facebooku.

"Zagraniczni inwestorzy potrzebują wykwalifikowanej siły roboczej, która jest dobrze wykształcona. Dlatego w Polsce przyjęliśmy specjalne programy kształcenia. Drugi ważny punkt to nasza infrastruktura. Obecnie Polska przechodzi w tym obszarze prawdziwą rewolucję. Jest to możliwe dzięki dwóm źródłom finansowania - środkom europejskim i pieniądzom pochodzącym z polskiego budżetu. Trzeci element to zachęty inwestycyjne - robimy wszystko, by przyciągać ciekawe inwestycje. I wiemy, że niemieccy inwestorzy bardzo to doceniają" - podkreślił.

Zwrócił uwagę, że wartość handlowa naszej wymiany z Niemcami zwiększyła się siedmiokrotnie w ciągu ostatnich 30 lat i stale wzrasta.

"Polityka gospodarcza nie polega jednak na tym, by patrzeć wstecz, ale na tym, aby patrzeć w przyszłość. Jest jeszcze wiele celów, które możemy razem zrealizować w ramach współpracy, jak choćby transformacja energetyczna" - wskazał Morawiecki.

"Polska gospodarka jest na to bardzo dobrze przygotowana. Pomagamy tym gałęziom przemysłu, które najbardziej ucierpiały w wyniku pandemii. Niska recesja wraz z Tarczą Antykryzysową pomogły uchronić w Polsce wiele branż i osiągnąć najniższy poziom bezrobocia, a najwyższy wskaźnik zatrudnienia w Europie" - dodał.

Premier podkreślił, że "obecnie mamy bardzo dobre prognozy dla naszego przyszłego budżetu".

"Nie jest niespodzianką, że Polska postrzegana jest jako jeden z najbardziej stabilnych krajów dla zagranicznych inwestycji. Wdrażamy wielki program Polski Ład, który zmieni Polskę w jeden wielki plac budowy i to jeszcze bardziej poprawi atrakcyjność naszego kraju dla przyszłych inwestorów. Zrobimy wszystko by promować dalszą obecność firm niemieckich w Polsce i polskich w Niemczech. Polska jest w stanie stworzyć dopasowane warunki dla konkretnych biznesów i firm"- zapewnił premier.(PAP)

autorka: Olga Zakolska

