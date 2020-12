Premier: Zdecydowaliśmy się uregulować kwestię kar

fot. Krystian Maj / Kancelaria Premiera RP

W tym roku sylwestra powinniśmy spędzić w jak najmniejszym gronie i bez przemieszczania się - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki. Zaapelował także o przestrzeganie zaleceń, zakazów, obostrzeń, rygorów, bo - jak mówił premier - one mogą uratować tysiące istnień ludzkich.

Premier pytany na konferencji prasowej o to, czy będzie apelował do parlamentu o zebranie się jeszcze przed końcem roku i zapisanie w ustawie zakazu przemieszczania się w sylwestra, odpowiedział: "ustawa epidemiczna, która służy nam jako podstawa legislacyjna praktycznie od marca tego roku, w wielu obszarach ma swoje rzeczywiście limity. Dlatego te nasze bardzo jednoznacznie zapisane sformułowania mogą być kwestionowane".

"Żeby zaadresować te problemy, zdecydowaliśmy np. uregulować kwestie kar, mandatów za nieprzestrzeganie rygorów w ustawie. W tym roku nie będę wnioskował o takie zebranie się w trybie pilnym, tylko sformułowaliśmy ten zapis, ten postulat, ten dezyderat, to obostrzenie w formie jednoznacznej, pokazując wielkie ryzyko, które może się wiązać z przemieszczaniem się" - dodał.

Premier "bardzo mocno" zaapelował o to, żeby "do tego przemieszczania nie dochodziło, żeby spędzić święta we własnym gronie, w gronie najbliższej rodziny".

Morawiecki, odnosząc się do sylwestra, powiedział: "bardzo mocno ograniczyliśmy tam jakiekolwiek działania gospodarcze, działania o charakterze imprez okolicznościowych zarówno poprzez zakwaterowanie, jak również poprzez zakaz tychże właśnie imprez i trzymanie się tych rygorów".

"W związku z tym raz jeszcze apel do wszystkich państwa, żeby przestrzegać tych zaleceń, zakazów, obostrzeń, rygorów, bo one mogą uratować tysiące istnień ludzkich. To powinniśmy potraktować ze śmiertelną powagą, zabawa sylwestrowa nie w tym roku, zabawa sylwestrowa jest czymś radosnym, a w tym roku powinniśmy ten dzień, dzień sylwestra, pierwszy dzień Nowego Roku, spędzić w jak najmniejszym gronie i bez przemieszczania się" - zaapelował premier.

Zgodnie z opublikowanym w poniedziałek wieczorem rozporządzeniem rządu, od 31 grudnia 2020 r. od godz. 19 do 1 stycznia 2021 r. do godz. 6 na obszarze Polski przemieszczanie się będzie możliwe wyłącznie w celu wykonywania czynności służbowych lub zawodowych lub wykonywania działalności gospodarczej oraz zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego. (PAP)

autor: Katarzyna Krzykowska

