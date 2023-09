Premier: Zadaniem rządu jest stworzyć warunki do wychowania dzieci

DEMOGRAFIA Polacy mieszkający za granicą wracają do kraju. Przestajemy być państwem typowo emigracyjnym W 2022 r. saldo migracji zagranicznych na pobyt stały wyniosło w Polsce 1,9 tys. W porównaniu do roku poprzedniego zarejestrowano wzrost liczby imigracji i emigracji - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. 62 proc. ogółu imigrantów, którzy przybyli do kraju w celu zamieszkania na stałe stanowili Polacy.