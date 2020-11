Premier Włoch: Pracujemy, by uniknąć lockdownu. Nie będzie ingerencji w prywatne życie obywateli

Rada Europejska

Premier Włoch Giuseppe Conte zapewnił w środę, że rząd pracuje nad tym, by uniknąć narodowego lockdownu. W wywiadzie dla dziennika „La Stampa” podkreślił, że jego gabinet ma strategię walki z koronawirusem i dodał, że nie będzie ingerencji w prywatne życie obywateli.

"Są sytuacje krytyczne, krzywa zakażeń rośnie. Ale oczekuję, że w najbliższych dniach, także dzięki podjętym przez nas krokom, zacznie się spłaszczać" - stwierdził premier.

Następnie wyjaśnił: „W każdym razie powtarzam: ogólny lockdown nie może być naszym pierwszym wyborem, przyniósłby zbyt wysokie koszty i znaczyłby, że nie mamy strategii dla kraju”.

„A my strategię mamy i oczekujemy, że wkrótce przyniesie ona rezultaty” - oświadczył Conte w rozmowie z redaktorem naczelnym dziennika Massimo Gianninim, który niedawno ciężko chorował na Covid-19 i przebywał na oddziale intensywnej terapii.

Szef rządu zachęcił rodaków do tego, by świętowali Boże Narodzenie w gronie rodzinnym, ale – jak dodał - z ostrożnością. Powiedział, że celem jest to, aby nie zaszkodzić konsumpcji. "Ale nie możemy sobie wyobrazić tłumnego świętowania i obiadów" - zastrzegł.

"Obraz epidemiologiczny jest bardzo niepokojący nie tylko we Włoszech, ale w całej Europie. Stale monitorujemy przebieg zakażeń, stopień reakcji i zdolność odpowiedzi naszego systemu służby zdrowia. Przede wszystkim zaś ufamy, że wkrótce zobaczymy rezultaty już wprowadzonych restrykcyjnych kroków” - zauważył Giuseppe Conte.

Wyraził przekonanie, że rząd nie zmarnował letnich miesięcy i podjął liczne działania. "Podwoiliśmy liczbę łóżek na intensywnej terapii, wprowadziliśmy do systemu ochrony zdrowia ponad 36 tysięcy lekarzy i pielęgniarek oraz pielęgniarzy, dziesięciokrotnie zwiększyliśmy liczbę testów" - przypomniał.

Premier oznajmił: „Powinniśmy robić więcej, ale jesteśmy państwem prawa i nie ingerujemy arbitralnie w osobistą sferę życia obywateli”. Jego zdaniem obywatele zasługują na pochwałę za okazywane dotąd poczucie odpowiedzialności; z "rzadkimi wyjątkami" - zastrzegł.

"Ale musimy prosić o dalszy wysiłek. Sytuacja w całej Europie jest krytyczna. Każdy musi wnieść swój wkład" - podkreślił Conte. Zagwarantował, że rząd gotów jest udzielić pomocy tym, którzy poniosą dalsze straty w wyniku działania restrykcji.

Z Rzymu Sylwia Wysocka