Premier: Wierzę w powroty Polaków z zagranicy

Pokazujemy, że inwestujemy w rozwój Polski, że potrafimy współpracować ze wszystkimi - wierzę w taką normalność i powroty Polaków z zagranicy - zapewniał premier Mateusz Morawiecki w Słupsku. Normalność jest wtedy, kiedy my Polacy szanujemy i kochamy państwo polskie - dodał szef rządu.

Morawiecki dodał, że "na najbliższe 10 lat przeznaczamy 36 miliardów zł na rozwój drogownictwa, dróg samorządowych". "Potrafimy współpracować ze wszystkimi, pokazujemy to poprzez fundusz dróg samorządowych, wsparcie kilkudziesięciu milionów złotych dla Akademii Pomorskiej" - podkreślał. Jak dodał, "to jest właśnie normalność".

"Normalność jest wtedy, kiedy my Polacy promujemy kulturę polską, tradycję polską, kiedy szanujemy państwo polskie, kiedy kochamy państwo polskie, bo wiemy, że ono jest naszą wielką wartością, ono nam zapewnienia bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne, ono nam może zapewnić również, czy ono wraz z przedsiębiorczością Polaków, z pracą Polaków, może nam zapewnić ten polski model państwa dobrobytu" - powiedział szef rządu.

Przekonywał, że głęboko wierzy, iż Ziemia Słupska stoi dzisiaj u progu bardzo dobrego rozwoju. "Że to, co dzisiaj podpisałem, ten specjalny program dla Ziemi Słupskiej, ale również te połączenia komunikacyjne, które mają już do lamusa odłożyć wykluczenie komunikacyjne Ziemi Słupskiej, rozwój portu, który otworzy Słupsk na handel, rozwój turystyki, na który stawiamy teraz, inwestując dziesiątki milionów więcej w turystykę, odnowienie zabytków, kulturę polską, promocję kultury polskiej za granicą, że to wszystko złoży się na obraz wykorzystania szans dla Ziemi Słupskiej" - powiedział Morawiecki.

Według niego, takimi działaniami rząd spowoduje, że Polacy, w tym młodzi ludzie, nie tylko nie będą stąd wyjeżdżać, ale że będzie coraz więcej takich miast, w których zwiększy się liczba ludności. Morawiecki powiedział, że chce, aby w Słupsku było podobnie jak w 60-tysięcznym Ełku, gdzie - jak powiedział - liczba mieszkańców rośnie. "Żeby tutaj Polacy przybywali, ci którzy wyjechali do wielkiej Brytanii, do zachodniej Europy, żeby tutaj z powrotem odnajdywali swoje szanse życiowe" - podkreślił.

Dodał, że również do tego sprowadza się program dla Ziemi Słupskiej. "Żeby nie było tych rozstań, łez, żeby Polacy chcieli tutaj żyć, w Słupsku, w okolicach. Ja w to wierzę głęboko, że tak się może stać, że to jest właśnie ta normalność" - powiedział premier.

Autor: Mieczysław Rudy