Premier: W walce z pandemią popełniamy błędy, ale staramy się uczyć na nich

fot. Kancelaria Premiera / Facebook

W walce z pandemią koronawirusa popełniamy błędy, ale staramy się na tych błędach uczyć - zapewnił premier Mateusz Morawiecki odpowiadając na pytania internautów podczas środowej sesji Q&A na Facebooku.

Morawiecki został zapytany o błędy, jakie popełnił rząd w walce z pandemią koronawirusa. "Generalnie oczywiście, że popełnialiśmy błędy i muszę z pokorą powiedzieć, że zapewne będą się one zdarzać w przyszłości, ale staramy się na tych błędach uczyć" - odpowiedział premier.

Jako przykład błędu popełnionego przez rząd w walce z pandemią, Morawiecki wymienił decyzję związaną z zamknięciem cmentarzy tuż przed 1 listopada.

"Można było spróbować przewidzieć gwałtowny przyrost (zakażeń - PAP) na tydzień przed zamknięciem cmentarzy, bo zamknąć cmentarze na dwa lub trzy dni wcześniej, to efekt byłby bardzo podobny. Bardzo wielu ludzi pojechałoby na cmentarze w dniach poprzedzających dzień zamknięcia, ale można było - może tutaj zabrakło nam wyobraźni - zamknąć, czy poinformować o tym dwa tygodnie wcześniej" - powiedział Morawiecki.

"Tylko dwa tygodnie wcześniej cały czas jeszcze żyliśmy nadzieją, i takie informacje otrzymywaliśmy od naszych doradców, ekspertów, analityków, epidemiologów, że może te cmentarze będą mogły być otwarte. Więc tutaj to pewnie mogliśmy zmienić" - powiedział premier.

Premier: Cieszę, że łóżka w szpitalach rezerwowych nie są zajęte

Bardzo się cieszę, że łóżka w szpitalach rezerwowych nie są zajęte - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki. Jak zaznaczył, szpitale rezerwowe to "twarda rezerwa" na okoliczność, gdyby na przykład uderzyła trzecia fala epidemii koronawirusa.

Podczas sesji Q&A na Facebooku premier mówił o tym, że obecnie jest 40 tys. wolnych łóżek covidowych przygotowanych dla pacjentów, a 20 tys. łóżek jest zajętych. "Ta sytuacja się poprawiła w ostatnich kilku dniach - więcej mamy łóżek przybywających w systemie niż nowych pacjentów COVID" - dodał.

Szef rządu pytany, czy jest sens organizować szpital na Stadionie Narodowym, bo nie wydaje się, żeby był problem z brakiem łóżek, odpowiedział, że on się bardzo cieszy, że "łóżka w szpitalach rezerwowych nie są zajęte".

"Pamiętacie państwo w październiku, na początku listopada, gwałtownie przybywało chorych, gwałtowanie przybywało również chorych wymagających hospitalizacji i wtedy podejmowaliśmy decyzje o szybkim tworzeniu szpitali rezerwowych, które nazwaliśmy czwartą linią obrony" - powiedział Morawiecki i dodał, że trzy pierwsze "linie obrony" to były obostrzenia i zasady: dystans, dezynfekcja, maseczki.

Jak dodał, "szpitale rezerwowe to nasza twarda rezerwa na okoliczność, gdyby z powrotem uderzyła np. trzecia fala, a szczepionki jednak by nie dojechały ani w lutym, ani w marcu". "Musimy być na to gotowi" - powiedział szef rządu.

Premier: Wpompujemy w przedsiębiorstwa będące w tarapatach do ok. 35 mld zł

W skali całej gospodarki wpompujemy w przedsiębiorstwa będące dzisiaj w tarapatach do ok. 35 mld zł - mówił w środę podczas sesji Q&A na Facebooku premier Mateusz Morawiecki.

Premier został zapytany przez internautę, czy polska gastronomia może liczyć na szybką, realną i odpowiednią pomoc, bo zwolnienie z ZUS i dopłata do wynagrodzeń jest zupełnie niewystarczająca by przetrwać.

"Zwolnienia z ZUS i dopłata do wynagrodzeń to nie jest małe wsparcie - to jest wsparcie wielomiliardowe. W skali całej gospodarki wpompujemy w przedsiębiorstwa będące dzisiaj w tarapatach do ok. 35 mld zł" - odpowiedział.

Dodał, że "w różnych środkach, instrumentach finansowych przeznaczyliśmy na ratowanie polskich firm i polskich miejsc pracy z budżetu państwa polskiego ok. 170-180 mld zł".

"Oprócz tego oczywiście budżet państwa polskiego pokrywa te cele, do których wcześniej się zobowiązał, a wiąże się to z koniecznością zaciągnięcia długu ze względu na spadek w ściągalności podatków, ponieważ firmy te nie płacą podatków - te firmy, które nie najlepiej sobie radzą dzisiaj ze względu na COVID lub wręcz muszą być zamknięte" - dodał Morawiecki i przyznał, że "ubytek w budżecie musiał został skompensowany przyrostem długu i ten dług został przeznaczony dla przedsiębiorców, ponieważ im ta pomoc jest dzisiaj najbardziej potrzebna".

Premier zapowiedział także dopłatę do rat kapitałowych i dopłatę do rat odsetkowych płaconych instytucjom finansowym oraz dofinansowanie na przebranżowienie i przekwalifikowanie.

Premier: Powrót do szkół raczej nie wcześniej niż w ostatniej dekadzie stycznia

Powrót uczniów do szkół nastąpi raczej nie wcześniej niż w ostatniej dekadzie stycznia, być może później - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

"Chciałbym, żeby to było jak najszybciej, ale być może trzeba będzie poczekać do ostatniej dekady stycznia, może nawet później" - powiedział w środę premier Morawiecki podczas sesji Q&A na Facebooku, odpowiadając na pytanie internautów o to, kiedy może nastąpić powrót uczniów do szkół.

Premier dodał, że obecnie jest za wcześnie na decyzje.

"Musimy wiedzieć, jaki będzie stan zakażeń i stan dystrybucji szczepionek" - powiedział.

Premier: Również w Sylwestra ograniczmy nasze kontakty społeczne

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił w środę, że również w Sylwestra należy ograniczyć kontakty społeczne, by uniknąć zakażenia koronawirusem. Ten 2020 rok jest rokiem nienormalnym - stwierdził szef rządu.

Podczas sesji Q&A na Facebooku premier był pytany, czy wieczór w Sylwestra będzie można spędzać w większym gronie.

"Wszyscy Polacy tęsknią do zabawy, do ferii, do normalności, do takiej radości wyrażanej w szerszym gronie przyjaciół. Ja także zresztą. Ale ten rok jest rokiem nienormalnym; ten rok 2020 jest naprawdę rokiem pełnym załamań, zaskoczeń, których źródłem jest przede wszystkim COVID-19, więc jeszcze poczekajmy. Jeszcze ograniczmy nasze kontakty społeczne, jeszcze przestrzegajmy przepisów" - odpowiedział Morawiecki.

Przypomniał też o aktualnych obostrzeniach. "Poza rodziną to pięć osób obcych sobie. Po to, żeby nie doszło do ponownego, gwałtownego przyrostu zakażeń, to trzeba się trzymać tych przepisów" - mówił szef rządu, dodając, że "to też są zalecenia specjalistów w tej dziedzinie".

Premier zaznaczył również, że szczepienie na koronawirusa będzie dobrowolne - w pierwszej kolejności szczepionki będą dostępne dla medyków, a następnie dla seniorów, którzy będą chcieli być zaszczepieni.

"Na pewno szczepionka będzie dobrowolna. Na pewno jest nadzieją daną światu przez medyków, naukowców, lekarzy. Na pewno też będziemy zachęcać do tego ludzi, ale nikt nie będzie do tego przymuszany" - zapewnił Morawiecki.

Morawiecki: Obostrzenia wprowadzone przed połową listopada dały rezultat

Musimy cały czas w pandemii koronawirusa utrzymywać dyscyplinę, bo to ona w ostatnich tygodniach zadziałała, nasze obostrzenia wprowadzone przed połową listopada dały rezultat - ocenił w środę premier Mateusz Morawiecki.

Podczas sesji Q&A na Facebooku, premier był pytany, czy restrykcje dot. świąt i ferii zimowych "są nieodwołalne".

"Tak, one są nieodwołalne, ponieważ spodziewamy się tego, że w czasie świąt nastąpi - mimo naszych apeli - większy ruch, większa mobilność, więcej kontaktów społecznych" - powiedział premier. Wyraził obawę, że w związku z tym może nastąpić przyrost zachorowań.

Podkreślił też, że pierwsze tygodnie stycznia, to - z punktu widzenia gospodarczego - "najbardziej martwy okres" w roku. "Chcemy więc, by dzieci spędziły ten czas nie podróżując, w sposób jak najbardziej stacjonarny, w swojej miejscowości, raczej nie udając się gdzieś indziej na ferie" - powiedział Morawiecki.

Premier przekonywał, że obecnie utrzymanie wszystkich wprowadzonych dotychczas obostrzeń jest konieczne.

"Na razie musimy cały czas utrzymywać dyscyplinę, bo to ona w ostatnich tygodniach zadziałała, nasze obostrzenia wprowadzone przed połową listopada dały rezultat, a więc widać tu i sprawczość naszą - tych nakazów i zakazów - ale też po stronie państwa, bo więcej osób się stosuje do obowiązku noszenia masek, znowu uczymy się funkcjonować w tym reżimie niestety epidemicznym" - powiedział Morawiecki.

Jak ocenił, "jest coraz lepiej", co - według niego - jest zasługą większej odpowiedzialności i solidarności społeczeństwa.

autor: Krzysztof Kowalczyk

krz/ mok/