Premier: W ramach Nowego Ładu zaprezentujemy atrakcyjną ofertę dla inwestorów

Premier: Nowy Polski Ład ma zapewnić powrót wzrostu gospodarczego

Szybki powrót do wzrostu gospodarczego - to jeden z głównych celów rządu na ten rok. Nowy Polski Ład, nad którym intensywnie pracujemy, ma ten wzrost zapewnić - podkreślił w środę we wpisie na Facebooku premier Mateusz Morawiecki.