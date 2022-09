Premier Ukrainy: Jesteśmy gotowi wyeksportować 100 tys. ton węgla do Polski we wrześniu

fot. Yevhen Liubimov / / FORUM

Ukraina jest gotowa, by rozpatrzeć możliwość wprowadzenia kwot eksportowych węgla do Polski - oświadczył w sobotę ukraiński premier Denys Szmyhal. Jak dodał, mowa o eksporcie 100 tys. ton węgla we wrześniu.

"Obecnie razem z Unią Europejską przygotowujemy się do przejścia najtrudniejszej zimy od wielu lat. Wczoraj wspólny plan działań w tym kierunku omówiliśmy z premierem Polski Mateuszem Morawieckim" - napisał premier Ukrainy w komunikatorze Telegram.

Jak dodał, Ukraina jest gotowa, by rozpatrzeć możliwość wprowadzenia kwot eksportowych węgla do Polski. "Chodzi o 100 tys. ton we wrześniu, które teraz są krytycznie potrzebne naszym polskim partnerom" - przekazał.

Szmyhal zaznaczył, że zapasy węgla w ukraińskich składach wynoszą prawie 2 mln ton - 2,5 razy więcej niż w tym samym czasie rok temu.

Poinformował też o trwających pracach na linii energetycznej pomiędzy Chmielnicką Elektrownią Atomową i Rzeszowem. "Planowaliśmy zakończyć przed 14 grudnia, ale dzięki przyspieszeniu prac możemy zakończyć (je) tydzień wcześniej. To pozwoli eksportować do Polski dodatkowo do 1000 MW" - dodał. (https://t.me/Denys_Smyhal/3472) (PAP)

ndz/ mal/