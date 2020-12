Premier: Transformacji Śląska musi towarzyszyć nadzieja. I pieniądze

fot. Łukasz Dejnarowicz / FORUM

Transformacji Śląska musi towarzyszyć duży zastrzyk pieniędzy – mówił podczas środowej konferencji online „Śląski Ład” premier Mateusz Morawiecki. Jak zaznaczył, w Program dla Śląska rząd zainwestował już ponad 50 mld zł, a w związku z pandemią do regionu trafiło ok. 20 mld zł.

W wystąpieniu na początku internetowej telekonferencji szef rządu, będący jednocześnie przewodniczącym komitetu sterującego rządowego Programu dla Śląska akcentował, że warunkiem transformacji regionu jest poszanowanie jego mieszkańców, a żeby ta zmiana mogła odbyć się w sposób najkorzystniejszy i najmniej kłopotliwy, bolesny dla mieszkańców, „musi jej towarzyszyć rzeczywiście duży zastrzyk pieniędzy”.

Morawiecki obrazował przy tym, że jako postrzegający cały kraj premier widzi Śląsk jako wielkie centrum przemysłowe. Jako przewodniczący komitetu sterującego Programu dla Śląska widzi natomiast od wewnątrz potencjał technologiczny regionu i potencjał wynikający z tamtejszego etosu pracy, który w sprzężeniu z dobrami natury, rozwojem technologii i ciężką pracą, pozwala wypracowywać optymalne rozwiązania.

„W ramach Programu dla Śląska warto podkreślić coś już dokonanego i dokonującego się: w program zainwestowaliśmy ponad 50 mld zł, z czego znaczna część jest już wypłacana w formie faktur, pieniędzy na bardzo konkretne projekty - jeszcze nie te najwyżej technologicznie zaawansowane, których realizację również obiecaliśmy i ją podtrzymujemy, ale wiele innych projektów w tym infrastrukturalne, związane z ochroną środowiska, z życiem, zdrowiem, czystym powietrzem – one przebiegają zgodnie z planem” – zadeklarował.

Jak ocenił premier, wiarygodność intencji i działań rządu wobec Śląska potwierdzają też działania w czasie pandemii koronawirusa. Morawiecki mówił, że ponieważ z tej przyczyny w wielu tamtejszych zakładach i przedsiębiorstwach zaistniała kilka miesięcy temu realna groźba utraty ponad 300 tys. miejsc pracy, rząd natychmiast uruchomił gigantyczne środki.

„Na sam Śląsk tylko z tarczy finansowej przekazaliśmy 7,2 mld zł; łącznie z tarczy antykryzysowej – 20 mld zł. To ok. jedna siódma wszystkich zasobów budżetu państwa polskiego, które ratowały miejsca pracy. A więc pokazujemy, że ponadproporcjonalnie tam, gdzie koronawirus może uderzyć w sposób śmiertelny też dla miejsc pracy, zareagowaliśmy natychmiast” – podkreślił szef rządu.

Rezultaty szczytu UE umożliwią zaoferowanie sprawiedliwej transformacji

Rezultaty ostatniego posiedzenia Rady Europejskiej umożliwią zaoferowanie sprawiedliwej transformacji sektora energetycznego i wydobywczego – uznał podczas środowej konferencji online „Śląski Ład” premier Mateusz Morawiecki. Służyć temu mają m.in. wypracowane dodatkowe środki.

W wystąpieniu na początku internetowej telekonferencji szef rządu, będący jednocześnie przewodniczącym komitetu sterującego rządowego Programu dla Śląska ocenił, że w kontekście zmiany finansowej koniecznej, aby zachować Śląsk jako perłę polskiej gospodarki, wraz z jego największym skarbem, czyli ludźmi, optymizmem napawają rezultaty ostatniego unijnego szczytu, które jego zdaniem umożliwią zaoferowanie sprawiedliwej transformacji.

„W długiej nocnej dyskusji udało się jednak przekonać naszych partnerów co do wyjątkowej sytuacji Śląska i polskiego systemu wydobywczo-energetycznego. Świadczą o tym te zapisy, które – podsumowując – oznaczają, że do całej Polski w najbliższej dekadzie trafi ok. 250 mld zł na zmiany energetyczne, z czego ogromna część na Górny Śląsk i do Zagłębia” – podkreślił premier.

Wskazał, że wynika to z przyjętych w konkluzjach zapisów, że beneficjenci dotychczasowego Funduszu Modernizacyjnego, w ślad za zwiększającymi się kosztami polityki klimatycznej Unii Europejskiej, która jest główną częścią polityki gospodarczej, będą w większym stopniu również udziałowcami tych funduszy, które pojawią się w wyniku handlu uprawnieniami ETS.

„Zależało nam, aby obok Funduszu Modernizacyjnego, który już teraz w najbliższej siedmiolatce oznacza wydatkowanie ok. 20 mld zł na różnego rodzaju projekty – w zależności oczywiście od cen uprawnień do emisji – pojawiły się dodatkowe środki w tymże funduszu lub innych funduszach, które zostały zapisane poprzez odpowiednie konkluzje Rady Europejskiej na przekształcenia w energetyce, przekształcenia przemysłu wydobywczego w taki sposób, żeby ludzie mieli pracę, żeby z punktu widzenia społecznego można było zaoferować sprawiedliwą transformację” – podkreślił Morawiecki.

„Sprawiedliwa transformacja to taka, która z jednej strony dokonuje głębokich przekształceń w przemyśle, w strukturze gospodarki, w strukturach przemysłowych, budżetowych, finansowych i inwestycyjnych, ale z drugiej strony pozwala ludziom się do nich zaadoptować” – uściślił szef rządu.

Premier: chciałbym, by miliardy wydawane na import energii zostawały w Polsce

Polska wydaje 50-70 mld zł na rosyjski gaz, rosyjską i arabską ropę czy rosyjski węgiel; chciałbym, aby te pieniądze zostawały tutaj – mówił w środę na konferencji „Śląski Ład” premier Mateusz Morawiecki. Służyć temu ma transformacja systemu energetycznego i przemysłu wydobywczego.

W wystąpieniu na początku internetowej telekonferencji szef rządu, będący jednocześnie przewodniczącym komitetu sterującego rządowego Programu dla Śląska zaznaczył m.in., że w kontekście ustalania i realizacji unijnej polityki klimatycznej, a także potrzeby wewnętrznych zmian strukturalnych chciałby, aby środki, które obecnie Polska wydaje na import energii i jej źródeł, zostawały w kraju.

„My dzisiaj wydajemy między 50 mld zł a 70 mld zł na rosyjski gaz, na rosyjską i arabską ropę naftową, na rosyjski węgiel – na import energii. Chciałbym, aby te pieniądze zostawały tutaj, w Polsce, zostawały na Śląsku. Aby tak się stało, w obliczu, w ramach i w kształcie polityki klimatycznej Unii Europejskiej musi odnaleźć się również Polska” – powiedział Morawiecki.

Szef rządu zaznaczył, że aby było to możliwe, oprócz kierowania wielkich środków finansowych na transformację energetyczną kraju i transformację gospodarczą Śląska, trzeba dokonywać również zmian strukturalnych. Podtrzymał przy tym wolę realizacji po stronie rządu zapisów w dotychczasowych porozumieniach i umowach – w tym mających wymiar regionalny, społeczny.

„Będziemy w Komisji Europejskiej pokazywać, że to jest najlepsza i sprawiedliwa droga dla pokojowego przekształcenia Śląska, przekształcenia polskiego systemu energetycznego i przemysłu wydobywczego w najbliższym ćwierćwieczu” – zadeklarował Morawiecki.(PAP)

autorzy: Mateusz Babak, Marek Błoński

mtb/ mab/ pad/