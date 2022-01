Premier Szwecji chce pogłębić współpracę z NATO

fot. TT NEWS AGENCY / / Reuters

Premier Szwecji Magdalena Andersson wyraziła w piątek chęć pogłębienia współpracy swojego kraju z NATO po rozmowie z sekretarzem generalnym Sojuszu na temat zagrożenia ze strony Rosji.

"Dziękuję Jensowi Stoltenbergowi za rozmowę na temat ważności utrzymania europejskiego porządku bezpieczeństwa i pogłębienia partnerstwa między Szwecją a NATO" - napisała Andersson na Twitterze.

Z kolei Stoltenberg podkreślił w tym medium społecznościowym że "Szwecja jest cenionym partnerem NATO". "Popieramy prawo każdego narodu do swobodnego wyboru własnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa" - zaznaczył.

Szwecja nie jest członkiem NATO, ale współpracuje z Sojuszem. W 2020 roku szwedzki parlament głosami opozycji zobowiązał rząd do przyjęcia tzw. opcji NATO, czyli utrzymania gotowości do wstąpienia do NATO. Podobną możliwość wyraziła wcześniej Finlandia.

W czwartek premier Andersson przeprowadziła konsultacje z prezydentem Finlandii Saulim Niinistoe.

Kwestie związane z zagrożeniem ze strony Rosji są również tematem rozmów w Waszyngtonie szefowej szwedzkiego MSZ Ann Linde z wiceszefową amerykańskiej dyplomacji Wendy Sherman oraz zastępcą doradcy prezydenta Joe Bidena ds. bezpieczeństwa narodowego Jonathanem Finerem.

"Szwecja i Finlandia są mocno poruszone propozycjami wysuwanymi przez Rosję, dlatego musimy wyraźnie określić nasze stanowisko przed przyszłotygodniowym rozmowami USA z Rosją" - powiedziała Linde agencji TT po przybyciu do Waszyngtonu.

Szwedzki rząd odrzuca żądanie Rosji, aby NATO nie przyjmowało nowych członków. Chce także nadal kontynuować wspólne ćwiczenia z wojskami Sojuszu w Szwecji i na Morzu Bałtyckim, czemu sprzeciwiają się Rosjanie.

W opublikowanym w piątek w dzienniku "Dagens Nyheter" wywiadzie szef sztabu szwedzkiej armii Micael Byden podkreślił, że "jeśli propozycje Rosji zostaną wdrożone, fundamenty polityki bezpieczeństwa Szwecji zostaną zniszczone".

Ze Sztokholmu Daniel Zyśk (PAP)

zys/ tebe/