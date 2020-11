Premier: Szczepionka przeciw koronawirusowi będzie dobrowolna

Czarnek: Stopniowy powrót do szkół po 29 listopada przy wypłaszczeniu krzywej zakażeń

Jeśli krzywa dziennych zakażeń koronawirusem zostanie wypłaszczona, to mamy szansę, by po 29 listopada przynajmniej stopniowo wracać do szkół - powiedział w czwartek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.