Premier: Sytuacja budżetowa jest bardzo dobra. Punktujemy nieścisłości PiS

Obajtek straci Orlen i nie dostanie odprawy? To możliwe dzięki premier Szydło Ogromna odprawa może przejść prezesowi Danielowi Obajtkowi koło nosa. Wszystko za sprawą regulaminu uchwalonego jeszcze za rządów premier Beaty Szydło. To, że nie zachowa on stanowiska, jest pewne - podkreśla to wielu przedstawicieli jeszcze opozycji.