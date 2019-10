Premier: Stopa bezrobocia we wrześniu najniższa od 30 lat

Stopa bezrobocia wyniosła we wrześniu 5,1 proc. i jest to najniższy poziom od 30 lat – wskazał we wtorek szef rządu Mateusz Morawiecki. Celem naszej polityki rozwojowej jest wyeliminowanie trwałego, strukturalnego bezrobocia raz na zawsze - zaakcentował.

Szacowana przez MRPiPS stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła we wrześniu br. 5,1 proc. i w porównaniu do sierpnia br. spadła o 0,1 punktu procentowego. Od 1991 r. wskaźnik bezrobocia we wrześniu nigdy nie był tak niski, a poziom natężenia bezrobocia odnotowany we wrześniu 1990 r. był niemal identyczny, jak obecnie (wyniósł wówczas 5,0 proc.).

"Stopa bezrobocia we wrześniu br. wyniosła 5,1 proc. wg @MRPiPS_GOV_PL. To najniższy poziom od 30 lat. Celem naszej inkluzywnej polityki rozwojowej jest wyeliminowanie zjawiska trwałego, strukturalnego bezrobocia raz na zawsze" – napisał na Twitterze premier.

Ze wstępnych danych resortu wynika, że liczba bezrobotnych w końcu września 2019 roku wyniosła 852,4 tys. osób i w porównaniu do poprzedniego miesiąca spadła o 13,1 tys. osób (o 1,5 proc.). (PAP)

autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl

