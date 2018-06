Premier: Sprawa GetBacku będzie szybko wyjaśniona

Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że nie ma potrzeby powoływania specjalnej komisji, która zajęłaby się wyjaśnianiem nieprawidłowości spółki GetBack. Jej prezes został aresztowany, prokuratura zarzuca mu, m.in., próbę uzyskania od państwowego Polskiego Funduszu Rozwoju pożyczki 250 milionów złotych na podstawie nieprawdziwych i nierzetelnych informacji.

Premier Mateusz Morawiecki podziękował służbom i prokuraturze za szybkie i sprawne działania w tej sprawie. Zapewnił, że państwo wyjaśni nieprawidłowości tak szybko, jak to tylko możliwe. "Wystarczy porównać reakcje naszych służb do tego, co się działo poprzednio w aferze Amber Gold, gdzie przez cztery lata praktycznie nic się nie działo, natomiast w tym przypadku państwo zadziałało prawidłowo", mówił Mateusz Morawiecki. Premier zapewnił, że sprawa będzie wyjaśniona. "Teraz skupimy się na minimalizacji strat i zbadamy tę sprawę tak szybko, jak się da" - zapowiedział Mateusz Morawiecki.

Spółka GetBack zajmowała się zarządzaniem wierzytelnościami. Działała 6 lat. W 2017 roku akcje spółki znalazły się na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach przeprowadzonej pierwszej oferty publicznej.

GPW, na wniosek KNF, zawiesiła obrót akcjami GetBacku, zaraz po tym, gdy firma podała, że prowadzi negocjacje z PKO BP oraz Polskim Funduszem Rozwoju ws. finansowania w wysokości do 250 mln zł. Prezes GetBacku - Konrad K. - został odwołany ze stanowiska w trybie natychmiastowym.

Informacyjna Agencja Radiowa/IAR/M.Szulborska /dw