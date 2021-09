Premier: Składka zdrowotna nie pozostanie na dotychczasowym poziomie

fot. zbigniew kotara / / Shutterstock

Na pewno nie będzie tak, że składka zdrowotna pozostanie na dotychczasowym poziomie - oświadczył premier Mateusz Morawiecki, pytany o to, czy rząd zrobi krok w tył w sprawie planowanych rozwiązań w tej sprawie. System finansów publicznych musi się spinać; musimy mieć źródła dochodów - dodał.

Premier w sobotę w RMF FM był pytany o planowane zmiany w przepisach podatkowych w ramach "Polskiego ładu".

Jak mówił szef rządu, dzięki rozwiązaniom zaproponowanym w "Polskim ładzie" 18 mln Polaków zapłaci niższe podatki, "a dla 90 proc. Polaków jest to program pozytywny lub neutralny".

"Naprawiliśmy system finansów publicznych. To jest system naczyń połączonych. Nie bez powodu możemy obniżyć podatki dla 18 mln Polaków poprzez kwotę wolną" - powiedział premier.

Dodał, że kwota wolna zostanie zwiększona i "teraz będzie można zarobić 30 tys. zł rocznie i nie zapłacić podatku".

Premier podkreślił, że "system finansów publicznych musi się spinać". "Musimy mieć źródła dochodów - to jest pierwsza rzecz - za to jesteśmy chwaleni przez Komisję Europejską, instytucje międzynarodowe, agencje ratingowe - to jest solidny fundament naszego wzrostu" - tłumaczył szef rządu.

Morawiecki był pytany o to, czy rząd zrobi krok w tył w sprawie zmian dotyczących składki zdrowotnej w "Polskim ładzie". Po wejściu w życie przepisów składka ma wynosić 9 proc. dochodu i nie będzie jej można odliczyć od podatku.

"Na pewno nie będzie tak, że składka zdrowotna pozostanie na poziomie dotychczasowym, tzn. 53 zł, to znaczy z 9 (proc. - PAP) można odliczyć 7,75 (proc.- PAP). My dyskutujemy i z samorządowcami, i z przedsiębiorcami, i z pracownikami. Ja dyskutowałem ze związkami zawodowymi na ten temat, które zaczęły dostrzegać ogromne korzyści z tego powodu. Ponieważ dla większości pracowników, świata pracy, podatki będą zdecydowanie niższe, bo nie będziemy płacić podatków do 30 tys. zł" - tłumaczył szef rządu.

Jak mówił, "po to była ustawa w konsultacjach, żebyśmy przedstawiali całą gamę rozwiązań". "I dla ryczałtowców np. - już na samym początku zaproponowaliśmy (...) że ta składka (zdrowotna - PAP) dla ryczałtowców, będzie niższa, ponieważ tam trudno jest obliczyć składkę od dochodu, bo ryczałtowcy rozliczają się od przychodu" - wyjaśnił.

Pytany, ile zapłacą podatku liniowcy, premier powiedział, że "to się okaże po ostatecznym kształcie ustawy". "My dyskutujemy o tym. Wielu z przedsiębiorców będzie miało korzyść z tego powodu" - dodał.

Dopytywany, kiedy poznamy konkrety, Morawiecki odparł: "W najbliższych kilku dniach".

Jak mówił w lipcu br. minister finansów Tadeusz Kościński, odnosząc się do projektu ustawy podatkowej będącej częścią "Polskiego ładu", wyrównane płacenia składki zdrowotnej będzie oznaczało że wszyscy, bez względu na to, jaką mają formę zatrudnienia zapłacą taką samą składkę zdrowotną. "Bedzie ona wynosić 9 proc. od osiąganych dochodów bez możliwości odliczenia jej części od podatku" - powiedział wówczas.

"Polski ład" to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 m kw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

autor: Aneta Oksiuta