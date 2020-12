Premier: Rząd przekaże 1 mld zł dla gmin turystycznych

fot. Roman Mikhailiuk / Shutterstock

Do miliarda złotych z tzw. tarczy branżowej ma trafić do gmin i powiatów na południu Polski, dotkniętych zakazem zimowej turystyki – zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

Informując w środę o zgodzie Komisji Europejskiej na udzielenie w ramach tarczy branżowej pomocy w wysokości co najmniej 35 mld zł, premier powiedział też o pomocy, czyli specjalnej tarczy dla gmin i powiatów szczególnie zagrożonych wskutek ograniczeń turystyki.

"To przede wszystkim południe Polski, od Ustrzyk Górnych, Ustrzyk Dolnych po Jelenią Górę, przez wszystkie piękne pasma górskie, do których się znaczna część Polaków udawała w minionych latach, a w tym roku będzie to niemożliwe, ponieważ różne rygory i zakres epidemii na to nie pozwalają" – mówił Morawiecki.

"Dlatego dziś na gospodarczym sztabie kryzysowym dyskutowaliśmy ten temat i uzgodniliśmy przyjęcie środków wysokości nawet do miliarda złotych" – dodał. Zapowiedział, że poszczególne programy dla najbardziej dotkniętych lockdownem gmin i powiatów zostaną przedstawione "w najbliższych dniach".

Podkreślił, że środki na tarczę branżową pochodzą z budżetu państwa i zostały wygospodarowane dzięki "uszczelnieniu systemu podatkowego". "To, że mogliśmy tak szybko zareagować, jest związane z naprawą finansów publicznych państwa polskiego" – powiedział.(PAP)

autor: Jakub Borowski

