Premier: Rząd nie zakłada bezpośredniego finansowania projektów z KPO z budżetu

Rząd nie zakłada bezpośredniego finansowania projektów z KPO z budżet, a ich prefinansowanie zapewniać ma Polski Fundusz Rozwoju - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

"Czy pieniądze z KPO są w naszym budżecie (na 2023 r. - PAP)? Ze względu na to, że PFR zakłada prefinansowanie, my z budżetu nie zakładamy bezpośredniego finansowania tych projektów, chyba że gdzieś potrzebny jest wkład do danego z projektu. (...) Sądzę, że na przełomie tego i przyszłego roku, cześć z tych pieniędzy, pierwsze transze, z pieniędzy unijnych zaczną do Polski wpływać. Aczkolwiek, mając na uwadze obecne napięcia miedzy Brukselą a nami, należy zaczekać, czy to się rzeczywiście stanie" - powiedział premier.

Dodał, że pierwszy wniosek o płatność z KPO rząd złoży do końca października lub na początku listopada. (PAP Biznes)

