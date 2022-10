Premier: Prognozy dotyczące dzietności w Polsce nie są optymistyczne

Socha: Czeska demografia wzorem do naśladowania

Czesi odnoszą sukcesy w kwestii sytuacji demograficznej; Chcemy przeanalizować na ile to, co się dzieje w Czechach, jest podobne do tego, co dzieje się w Polsce; Chcemy czerpać z ich praktyk - powiedziała podczas konferencji dot. czeskiej demografii wiceminister rodziny Barbara Socha.