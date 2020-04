Premier: Potrzebny jest nam nowy plan Marshalla

Premier na wtorkowej konferencji powiedział, że ostatnie zmiany na rynku obligacji i opinie w raportach instytucji finansowych świadczą, że Polska prowadzi działania we właściwy sposób. Dodał, że Europie potrzebny jest nowy plan Marshalla, który pozwoli ocalić miejsca prac.

Szef rządu podkreślił, że wszystkie działania rządu od początku epidemii służą celom zdrowotnym, zmniejszeniu rozprzestrzeniania koronawirusa, a także zachowaniu miejsc pracy. Dlatego, jak wskazał, trzy tygodnie temu weszła w życie tarcza antykryzysowa. Morawiecki, zdając - jak mówił - sprawozdanie z tego, jak działa ta tarcza, oświadczył, że "już dzisiaj mamy 1,5 miliona wniosków".

"Śmiało można powiedzieć, że te 1,5 miliona wniosków to tak jakby 1,5 miliona miejsc pracy" - mówił. Morawiecki ocenił, że "ta pomoc jest oczywiście trudna, ale ona jest konieczna". "Jednak musimy wszystkie nasze działania równoważyć względem rynków finansowych, względem tego, w jaki sposób pozycja Polski jest postrzegana na tych rynkach" - zaznaczył.

W tym kontekście premier wskazał, że ostatnie zmiany na rynku obligacji, "zmiany w postrzeganiu Polski i w raportach, które pojawiły się w dużych instytucjach finansowych, świadczą o tym, że Polska prowadzi działania w sposób właściwy".

"Jeden z raportów jednej z bardzo dużych instytucji zachodnich mówi o tym, że Polska na ratowanie miejsc pracy przeznaczyła jeden z najwyższych procentów PKB; jeden z największych możliwych poziomów finansowania ze wszystkich państw europejskich" - podkreślił premier. "Nasza tarcza antykryzysowa i tarcza finansowa mają służyć przede wszystkim ratowaniu miejsc pracy" - dodał Morawiecki.

"We współpracy z partnerami społecznymi będziemy robili wszystko, żeby ocalić jak najwięcej miejsc pracy i odtworzyć nowe miejsca pracy w nowej sytuacji gospodarczej, w nowej rzeczywistości gospodarczej, w której, mam nadzieję, już wkrótce odnajdziemy się po zwalczeniu głównej fali epidemii koronawirusa" - mówił szef rządu.

Plan Marshalla na miarę XXI wieku

Premier poinformował na konferencji prasowej we wtorek, że w sobotę rozmawiał z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen "o elastyczności instrumentów przeznaczanych na ratowanie miejsc pracy". "Przede wszystkim apelowałem również o nowe środki, bo zgodziliśmy się co do tego, że wszystkie nasze działania dzisiaj są bardzo potrzebne, ale to jest dopiero pierwszy krok, pierwszy może kilometr w maratonie" - zaznaczył szef rządu.

Jego zdaniem, czeka nas na pewno długa droga do wypracowania "najbardziej odpowiednej polityki gospodarczej, która pozwoli również za pół roku, za rok, za dwa lata uratować miejsca pracy; odtworzyć je w nowych kształcie". Morawiecki podkreślił, że konieczne jest zreorganizowanie porządku gospodarczego w Europie. "O tym rozmawiałem z przewodniczącą Komisji Europejskiej, o tym za godzinę będę rozmawiał z przewodniczącym Rady Europejskiej Charles'em Michelem" - powiedział Morawiecki.

Oświadczył, że "nie ma dzisiaj ważniejszego zadania przed Europą, niż można powiedzieć, drugi plan Marshalla". "Plan Marshalla na miarę XXI w. to plan, który ma pozwolić nie tylko ocalić miejsca pracy, ale też wznieść się na wyższy poziom gospodarczy po kryzysie" - podkreślił premier.

Tarcza antykryzysowa - nowe propozycje w piątek

"Staramy się dostosowywać kolejne rozwiązania do wymogów, oczekiwań, do tego, aby tętno polskiej gospodarki nie osłabło. Dlatego jeszcze w tym tygodniu, do piątku przedstawimy propozycje rządowe kolejnych rozwiązań, kolejnej odsłony tarczy antykryzysowej" - powiedziała.

Jak mówiła, praca nad rozwiązaniami trwa "w trybie ciągłym", a kolejne propozycje rozwiązań są opracowywane w konsultacjach z przedsiębiorcami. Podkreśliła, że w programie chodzi o to, by ratować miejsca pracy i utrzymywać firmy w obrocie gospodarczym.

Pięć głównych elementów nowej wersji tarczy antykryzysowej:

wprowadzenie funduszu oprocentowania odsetek. Firmy, które utraciły zdolność spłaty, będą mogły wnioskować o dopłaty do odsetek do BGK. Planowana kwota wsparcia na ten i przyszły rok wynosi po 270 mln zł; zmiany mają dotyczyć prawa zamówień publicznych; nowym elementem tarczy ma być uniemożliwienie przejmowania polskich firm przez zagraniczne podmioty; w tarczy ma być też wsparcie budżetów samorządów. Poluzowana zostanie reguła wydatkowa w samorządach; tarcza ma zawierać też zmiany w prawie pracy i jego uelastycznienie.

"W tej chwili trwają ostatnie prace organizacyjne, które pozwolą na emisje obligacji przez PFR, (...) ta emisja powinna nastąpić w ciągu najbliższych 3 tygodni. Chcielibyśmy być gotowi z produktami kredytowymi - czyli tymi, które już będą wypłacane do przedsiębiorców - w drugiej połowie maja" - powiedziała.

W czwartek rząd przedstawi szczegóły projektu ws. ograniczeń w przejmowaniu polskich firm przez zagraniczne podmioty - powiedziała w trakcie konferencji wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

"Nie chcemy, aby firmy z polskim kapitałem były dziś przejmowane w łatwy sposób, ponieważ ich wycena - jeśli są to spółki giełdowe - jest bardzo niska, aby mogły po nie sięgnąć w łatwy sposób fundusze zagraniczne. Dlatego proponujemy i takie, bardzo istotne, ważne dla firmy rozwiązania" - powiedziała Emilewicz.

Ochrona miliona miejsc pracy

Szefowa MRPiPS na wspólnej konferencji prasowej z premierem Mateuszem Morawieckim i minister rozwoju Jadwigą Emilewicz podkreśliła, że o wsparcie z instrumentów przewidzianych w tarczy antykryzysowej złożono 1,5 mln wniosków. "Wypłaty poszły na ochronę co najmniej 1 mln miejsc pracy" - powiedziała Maląg.

Jak przekazała, największym zainteresowaniem cieszy się zwolnienie z opłacania składek ZUS - o takie wsparcie złożono około miliona wniosków.

Dodała, że w ramach świadczenia postojowego do przedsiębiorców trafiło w sumie 188 mln zł. "Z kolei o przyznanie niskooprocentowanej pożyczki do 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorcy złożono 155 tys. wniosków, zostało zrealizowanych 55 tys. wniosków, wypłacono 275 mln zł" - podała minister.

"Dofinansowania, które idą zarówno z Europejskiego Funduszu Społecznego - 11 tys. wniosków złożonych, dofinansowania są systematycznie wypłacane. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest funduszem, który przede wszystkim chroni miejsca pracy - to miliard zł wypłaconych środków" - powiedziała Maląg.

Jak oceniła, te środki pokazują, że instrumenty tarczy antykryzysowej działają. "Pieniądze są wypłacane. Rozmawiamy z przedsiębiorcami, udoskonalamy też mechanizmy składania wniosków (...) Przede wszystkim zależy nam na tym, aby szerokie wsparcie jak najszybciej trafiało dla przedsiębiorców, abyśmy ochronili miejsca pracy. To jest priorytet na ten czas" - podkreśliła szefowa MRPiPS.

Świadczenie postojowe - już nie jest jednorazowe

Nowa odsłona tarczy antykryzysowej umożliwia ponowną wypłatę postojowego, ale nie więcej niż trzy razy. Warunkiem będzie oświadczenie przedsiębiorcy lub osoby wykonującej umowę cywilnoprawną, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie. W przypadku świadczeń postojowych dla osób samozatrudnionych nie będzie obowiązywał warunek granicznej kwoty przychodu.

Ze świadczenia postojowego mogą teraz skorzystać również zleceniobiorcy, którzy zawarli umowy w lutym lub marcu. Wcześniej obowiązywał warunek zawarcia umowy przed 1 lutego. Data ta pozostaje bez zmian dla samozatrudnionych.

Wnioski do ZUS można składać elektronicznie (za pomocą PUE) lub papierowo. Wszelkie informacje na temat tego, kto może skorzystać z ulg, gdzie składać wnioski i jak je wypełnić, można znaleźć na stronie internetowej ZUS.

Premier: To nie jest czas na nagrody i premie

"W administracji publicznej przede wszystkim staramy się również o to, żeby zaszczepić gen oszczędności. To nie jest dzisiaj czas na nagrody, na premie, na bonusy, na podwyżki. Oczywiście w inny sposób podeszliśmy do służb medycznych i do służb mundurowych - to one są na pierwszej linii frontu" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej w KPRM. Zaapelował o wprowadzanie oszczędności również w obszarze administracji samorządowej.

"Apeluję o to, żeby tam zachowywać się bardzo oszczędnie, ponieważ my tych pieniędzy potrzebujemy na ratowanie miejsc pracy" - powiedział Morawiecki. Dodał też, że o oszczędnościach w administracji samorządowej wkrótce będzie rozmawiał z prezydentami polskich miast.

"Gospodarka to jest mechanizm naczyń połączonych ze sobą. Nie ma budżetu, który byłby workiem bez dna i z którego można by czerpać bezkarnie środki na wszystkie możliwe cele" - dodał premier.

"Bardzo zależy mi na tym, żeby sytuacja polityczna pozwoliła na skoncentrowanie się w pełni na działaniach gospodarczych i na działaniach służących ochronie miejsc pracy, a nie na przeciąganiu liny. Chcę, żeby jak najszybciej zakończyły się te obecne perturbacje polityczne, bo musimy w pełni jako klasa polityczna zjednoczyć się wokół jednego celu: ratowania polskich miejsc pracy, ratowania polskich przedsiębiorców" - podkreślił szef rządu. "I temu również służyć będą oszczędności w administracji publicznej" - zapowiedział Morawiecki.



Prezesi Black Red White i CCC: Tarcza antykryzysowa działa, liczymy na kolejne rozwiązania

"Tarcza antykryzysowa rzeczywiście działa. Złożyliśmy wnioski o możliwość dofinansowania do wynagrodzeń i na dzień dzisiejszy część pieniędzy została już wpłacona przez wojewódzkie urzędy pracy na nasze konta" - podkreślił Formela. Dodał, że w części przypadków decyzje zapadły i firma czekamy na te środki.

"W czasie tego sztormu pracujemy, żeby uchronić jak najwięcej miejsc pracy" - wskazał szef Black Red White.

O sprawnym funkcjonowaniu rządowej tarczy antykryzysowej mówił też prezes spółki CCC Marcin Czyczerski. "Korzystamy z niej w pełni - zarówno z dofinansowania postojowego, skrócenia wymiaru pracy, ze wszystkich możliwych elementów. Ona jest naprawdę szeroka, odnajdujemy wiele elementów pomocowych" - powiedział. Dodał, że dla firm, takich jak jego "najbardziej kluczowa jest szybkość funkcjonowania tej tarczy".

Dodał, że liczy, iż równie szybko będzie działała tarcza finansowa, czyli 2.0. "Nie ukrywam, że liczymy też na tarczę 3.0, która pozwoli nam przejść przez ten kryzys suchą nogą i uchronić miejsca pracy" - podsumował.

500+, trzynasta emerytura - programy społeczne będą utrzymane

Premier był podczas konferencji pytany, czy w związku z pogarszającą się sytuacją gospodarczą rząd będzie apelował do najbogatszych, żeby na jakiś czas nie pobierali świadczeń z programu 500+. "Przede wszystkim chcę podkreślić, że programy społeczne, programy prorodzinne, które wdrożyliśmy, to jest fundament naszej polityki społeczno-gospodarczej" - mówił.

Jak zaznaczył, "dzisiaj rodziny z dziećmi mogą w łatwiejszy sposób przejść przez ten bardzo trudny czas dzięki programom, takim jak 500+ ; dzisiaj emeryci mogą przejść również troszeczkę, odrobinę łatwiej przez ten bardzo trudny dla nich czas dzięki trzynastej emeryturze".

"My wszystkie te programy społeczne, programy prorodzinne zamierzamy utrzymać" - dodał. "To właśnie dlatego zdecydowaliśmy się na zwiększenie deficytu, na pójście w deficyt budżetowy, bo deficyt budżetowy nie jest żadną świętością - jest pewnym narzędziem finansowym, budżetowym i gospodarczym i my z tego narzędzia będziemy w sposób ostrożny, bezpieczny, ale również odważny korzystać - właśnie po to, żeby utrzymać wszystkie nasze działania społeczne, które dzisiaj są również bardzo ważnym amortyzatorem tego spadku dochodów dla polskich rodzin, polskich emerytów" - podkreślał.

Zasiłek opiekuńczy a dzieci powyżej 8. roku życia

Szef rządu był pytany na konferencji prasowej, czy rząd w związku z zamknięciem szkół planuje powrót zasiłków opiekuńczych dla rodziców dzieci, które ukończyły 8 lat.

"W odniesieniu do zasiłków opiekuńczych cały czas stosujemy zasadę, która jest zasadą kodeksową. Natomiast po to, żeby w dłuższej perspektywie, bo nie wiemy, jak będzie wyglądał przebieg pandemii koronawirusa, dać pewne możliwości osobom, które nie mogą zostawić swoich dzieci w domu, zasygnalizowaliśmy wypracowania mechanizmu możliwości pozostawiania dzieci małych i do 10-12 lat w szkołach bądź przedszkolach pod opieką" - powiedział premier.

Zaznaczył, że mechanizm ten zostanie uruchomiony w drugim bądź trzecim etapie uwalniania gospodarki. "Szczegóły dotyczące tego mechanizmu przedstawimy w stosownym czasie, na pewno przed końcem kwietnia" - podkreślił.

Luzowanie obostrzeń zależne od liczby chorych w powiatach?

Rząd rozważa różnicowanie restrykcji związanych z koronawirusem w zależności od liczby chorych w powiecie, ale ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły - powiedział w czwartek na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

"Zastanawiamy się nad tym, by pewne reguły, które pozwalałyby w zakresie szerszym na otwarcie działalności gospodarczej, obowiązywały w innym stopniu w tych powiatach, w których jest zero zakażeń lub liczba zakażonych jest poniżej 5 lub 10. Na razie takie decyzje jeszcze nie zapadły" - powiedział Morawiecki.

Dodał, że rząd nie będzie się spieszył z luzowaniem obostrzeń.

Szef rządu był pytany na konferencji prasowej we wtorek, czy w związku poluzowaniem rygorów dotyczących przemieszczania się oraz limitów osób mogących jednocześnie przebywać w sklepach, nie powinny zostać poluzowane także zasady dotyczące korzystania z komunikacji zbiorowej.

"Nie, nie powinna być ta zasada poluzowana, ponieważ dystansowanie społeczne, w szczególności utrzymywanie dystansu półtora metra, dwóch metrów, możliwe sporego dystansu do drugiej osoby jest bardzo ważne" - oświadczył szef rządu.

"Godziny dla seniorów" nie będą obowiązywać w weekendy

Morawiecki był pytany na konferencji prasowej, czy w sklepach między godziną 10 a 12 nadal będą obowiązywały "godziny dla seniorów". "Mieliśmy sygnały od seniorów i od handlowców dotyczące zmian tych godzin. Były różne propozycje. Ze względu na to, że większość seniorów przyzwyczaiła się do tych godzin 10-12 utrzymujemy je w tym przedziale czasowym i nie będzie tutaj zmian" - poinformował premier.

Ale, jak dodał, "godziny dla seniorów" nie będą obowiązywać w weekendy. "W soboty i niedziele nie ma tych godzin dla seniorów, a więc również tutaj dla handlowców i pozostałej części ludności nastąpiła pewna zmiana zasad w kierunku zwiększenia możliwości robienia zakupów" - podkreślił szef rządu.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów dotyczącym częściowego znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem, które obowiązuje do poniedziałku, w sklepach powyżej 100 mkw może przebywać 1 osoba na 15 mkw powierzchni, a w sklepach do 100 mkw 4 osoby na jedną kasę. W godzinach 10-12 nadal będą obowiązywały "godziny dla seniorów", ale wyłącznie od poniedziałku do piątku. Na terenie targowisk czy bazarów może przebywać maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba punktów handlowych pomnożona przez 4.

