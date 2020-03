Premier: Pomożemy pracownikom i pracodawcom

W najbliższych dniach rząd pokaże rozwiązania osłonowe dla pracowników i pracodawców w związku ze skutkami epidemii koronawirusa - powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

Morawiecki poinformował, że rząd jest w trakcie prac nad pakietem stabilności i bezpieczeństwa. "Ten pakiet jest potrzebny, ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, że mnóstwo branż ucierpi. Cała gospodarka polska, cała gospodarka światowa, a w szczególności europejska z całą pewnością odczują walkę z epidemią koronawirusa" - mówił.

Szef rządu zapowiedział, że w najbliższych dniach zostaną pokazane "pewne konkretne działania, które rząd wypracował i co do których będziemy jeszcze dopracowywać ostateczne szczegóły, tak żeby i pracownicy z jednej strony, i pracodawcy - z drugiej, otrzymali pewne wsparcie ze strony państwa".

W pakiecie osłonowym dla firm, który w tym tygodniu ma być zaprezentowany przez premiera znajdą się rozwiązania m.in. dotyczące zwiększonej dostępności do kredytów obrotowych i wypłacaniu wynagrodzeń postojowych - mówi PAP dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego Piotr Arak.

Dodał, że w pakiecie mogą znaleźć się też rozwiązania dotyczące np. monitorowania stanu cen m.in. przez UOKiK.

Dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego Piotr Arak w rozmowie z PAP ocenił, że wszystkie dotychczasowe prognozy gospodarcze dot. tego, co będzie w tym roku, się dezaktualizują. "Sytuacja jest tak zmienna, że trudno określić, z jakim wynikiem finansowym zakończą przedsiębiorstwa ten rok. To najpewniej jeden z najtrudniejszych momentów dla polskiej gospodarki od wielu lat. Możliwe, że gorszy niż 2009 i 2008 r." - wskazał.

Według Araka możemy zakładać, że w najczarniejszych scenariuszach w polskiej gospodarce pojawi się recesja. "Sytuacja globalna będzie zbyt trudna, żeby nasza gospodarka się obroniła" - zaznaczył.

Oznacza to, jak podkreślił, że w najbliższych kilku miesiącach trzeba zagwarantować przedsiębiorstwom płynność. Chodzi o to, jak mówił, by mimo ograniczeń w handlu, w poruszaniu się, firmy mogły dalej spłacać kredyty - "żeby gotówka w przypadku przedsiębiorstw nadal była dostępna".

Zwrócił uwagę, że przedsiębiorcy w tej sytuacji powinni liczyć na prolongatę większości kosztów - zarówno po stronie składek na ubezpieczenie społeczne, jak i spłaty kredytów. "A jeśli wnioskują o kredyty, to nie powinno się weryfikować ponownie ich sytuacji finansowej i wydawać kolejnej opinii" - zaznaczył. Dodał, że to wymaga zmian ustawowych i tego, żeby jak najszybciej weszły one w życie.

Zdaniem Araka firmy powinny też liczyć na ochronę miejsc pracy. "Chodzi o to, by w najbliższych kilu miesiącach, dzięki m.in. pakietowi postojowemu, przedsiębiorcy mogli w sytuacji ograniczonego obrotu lub straty wypłacać wynagrodzenia" - podkreślił. Zaznaczył, że częściowo jako płatnik mogłoby występowało państwo. Dodał, że po to, by gospodarstwa domowe, przedsiębiorcy, nadal mieli prace. Podobne rozwiązania zastosowano w Niemczech w 2009 r. i także wprowadza się obecnie.

Dyrektor PIE wskazał też na element działań związany z decyzją banku centralnego. Ocenił, że na wtorkowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej najprawdopodobniej będzie dyskusja nad redukcją stóp procentowych. "Amerykanie dokonali zdecydowanego ruchu, co wskazuje na to, że w Polsce także możemy się spodziewać spadku stopy procentowej, stopy referencyjnej, ponadto zostaną uwolnione środki z rezerw, by gotówka, którą banki mają na swoich kontach była dostępna dla firm" - mówił. Dodał, że możemy też się spodziewać niestandardowej polityki monetarnej, czyli tego, że bank centralny będzie przez różne mechanizmy udostępniał środki przedsiębiorstwom bez dodatkowych badań ratingu - by większe i średnie firmy miały nadal dostęp do kredytu.

W ocenie Araka w pakiecie osłonowym dla firm, który w tym tygodniu ma być zaprezentowany przez premiera mogą znaleźć się rozwiązania dotyczące m.in. monitorowania stanu cen m.in. przez UOKiK. "Nie chodzi o to, by wprowadzać zbyt pochopne kroki, ale o to, oszuści nie wykorzystywały obecnej sytuacji do naciągania Polaków" - podkreślił.

Kolejna kwestia, jak mówił, to zwiększona dostępność kredytów obrotowych i tego, by zrezygnować z ponownego badania możliwości dostępu przedsiębiorstw do tych kredytów. "A to najprawdopodobniej będzie oznaczać dodatkowe gwarancje po stronie PFR, ARP oraz BGK" - podkreślił.

Wskazał też na rozwiązanie dot. wypłacania wynagrodzeń postojowych. "Chodzi o to, by budżet państwa wziął na siebie częściowo ciężar wypłacania wynagrodzeń dla branż, firm, które będą w największym stopniu dotknięte przez to co się dzieje obecnie w gospodarce" - ocenił.

Zaznaczył, że ekonomiści i analitycy są zgodni, że mniej więcej w taki sposób interwencja władz powinna przebiegać. "Do dopracowania są kwestie szczegółowe, a także działania legislacyjne, by rozwiązania weszły w życie jak najszybciej" - podsumował.

Przed poniedziałkowym posiedzeniem zespołu zarządzania kryzysowego szef rządu odbył wideokonferencję z przedstawicielami przedsiębiorców i organizacji pracodawców. "Efektem tych rozmów będzie pakt na rzecz stabilizacji i bezpieczeństwa gospodarki, który jutro przedstawię Radzie Ministrów - oświadczył Morawiecki we wpisie na Facebooku.

"Chyba nikomu nie trzeba dzisiaj tłumaczyć, jak ważne jest zabezpieczenie naszej gospodarki przed skutkami pandemii, z którą mierzy się cały świat" - dodał.

Szef KPRM Michał Dworczyk poinformował wcześniej w poniedziałek, że w związku z epidemią koronawirusa premier we wtorek przedstawi Radzie Ministrów projekt paktu na rzecz stabilizacji i bezpieczeństwa gospodarki.

Prace nad projektem trwały w ostatnich dniach w resorcie rozwoju i były koordynowane przez szefa rządu. Dworczyk wskazał, że projekt ma przewidywać odroczenie różnych płatności, wsparcie dla osób pracujących na tzw. śmieciówkach, a także dla prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

"Zalecamy, by urzędy umożliwiły ograniczenie do minimum konieczności pojawienia się klientów osobiście"

Zalecenie, by we wszystkich możliwych urzędach wprowadzić procedury, które ograniczą do absolutnego minimum konieczność pojawiania się klientów osobiście oraz aby zwiększyć możliwość realizacji wszelkich zleceń kanałami elektronicznymi - wydał premier Mateusz Morawiecki.

Premier na konferencji po poniedziałkowym posiedzeniu sztabu kryzysowego poinformował również, że istnieje możliwość m.in. przesunięcia zapłaty podatku od nieruchomości oraz użytkowania wieczystego.

"Tam, gdzie ludzie sobie tego życzą, mogą płacić elektronicznie" - zaznaczył. "Przesuwamy ten obowiązek dla tych, którzy nie mogą płacić elektronicznie na koniec drugiego kwartału, aby nie tworzyć sytuacji zagrożenia tam, gdzie nie jest to konieczne" - zaznaczył Morawiecki.

Premier zachęcił również, aby podatnicy rozliczali swoje roczne zeznania podatkowe przez internet, za pomocą strony www.podatki.gov.pl. Dodał, że zeznanie podatkowe można zatwierdzić "jednym kliknięciem klawisza", bez wychodzenia z domu.

"Musimy dostosowywać infrastrukturę służby zdrowia do większej liczby zachorowań"

"Ta choroba dla ogromnej większości populacji jest możliwa do odbywania w domu, zdrowiejemy w domu, natomiast statystyki wobec osób starszych są najbardziej niepokojące, najbardziej brutalne, dlatego chcemy zapewnić dostępność łóżek w oddziałach zakaźnych na wypadek gwałtownego przyrostu przypadków osób chorych na koronawirusa" - podkreślał podczas konferencji w KPRM po spotkaniu zespołu.

Morawiecki przypomniał, że w każdym z województw przeznaczona zostanie jednostka szpitalna dedykowaną na leczenie dla osób z koronawirusem. "To jest na wypadek, gdyby tych przypadków osób chorych było znacząco więcej - niestety nie możemy tego wykluczyć" - powiedział i dodał, że rząd obserwuje, co dzieje się w innych krajach i podchodzi do tego z pokorą.

Podkreślił, że działania rządu są dobrze oceniane poza granicami Polski. "Jednak nie wiemy, jak ta choroba się u nas rozwinie. Może się zdarzyć tak, jak mówią niektórzy epidemiolodzy, już za kilkaset, może nawet do tysiąca przypadków, więc musimy budować infrastrukturę medyczną czy dostosowywać infrastrukturę służby zdrowia do potrzeb większej liczby zachorowań" - mówił premier.

"Apeluję o rozsądek i nierozpowszechnianie nieprawdziwych informacji"

Obecnie w Polsce 25 tys. osób objętych jest nadzorem epidemiologicznym, a 8 tys. przebywa w kwarantannie - poinformował premier Mateusz Morawiecki na poniedziałkowej konferencji prasowej. Zaapelował o rozsądek i nierozpowszechnianie nieprawdziwych informacji związanych z epidemią.

Premier podziękował Polakom za dyscyplinę i stosowanie się do reguł obowiązujących po nałożeniu obowiązku kwarantanny. Zaapelował, aby nie posługiwać się fake newsami.

"Apeluję o rozsądek, apeluję o nierozpowszechnianie nieprawdziwych informacji" - mówił premier.

Zapewnił, że rząd robi wszystko, aby dostarczyć służbie zdrowia potrzebne materiały ochrony osobistej. "Chciałbym, aby tego było w nadmiarze. Pracujemy, aby w ciągu kilku dni tych materiałów było aż nadto, aby nie trzeba było zgłaszać zapotrzebowania do Agencji Rezerw Materiałowych" - oświadczył.

Od weekendu w Polsce obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. Zawieszone zostają międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe. Transport cargo działa; towary mają wyjeżdżać i wjeżdżać bez zakłóceń. Od niedzieli przez 10 dni do Polski nie będą mogli wjeżdżać cudzoziemcy. Polscy obywatele mogą wracać do kraju; będą poddani 14-dniowej domowej kwarantannie.

W związku z zagrożeniem koronawirusem rząd zdecydował też o ograniczeniu funkcjonowania centrów i galerii handlowych. Sklepy spożywcze, apteki, drogerie i pralnie będą czynne. Inaczej działać będą restauracje i bary – zamówienia możliwe tylko na wynos lub z dowozem. Ponadto zdecydowano o zakazie zgromadzeń powyżej 50 osób.

Ministerstwo zdrowia poinformowało w poniedziałek rano o kolejnych przypadkach zakażenia koronawirusem. Łącznie potwierdzono go dotychczas u 150 osób, trzy z nich zmarły.

Koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Podejrzewa się, że do zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w Chinach pod koniec 2019 r.

autor: Rafał Białkowski, Monika Zdziera