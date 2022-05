Premier: PiS szanuje niezależność instytucji bankowych

/ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Prawo i Sprawiedliwość szanuje niezależność instytucji bankowych, nawet jeśli państwo jest w nich głównym udziałowcem - powiedział premier Mateusz Morawieckim w wywiadzie udzielonym dla środowego wydania "Super Expressu".

Premier w wywiadzie udzielonym redaktorowi naczelnemu "SE" Grzegorzowi Zasępie był m.in pytany o apel, który wystosował do banków, aby podnosiły oprocentowanie lokat. "I podnoszą, ale ciągle za wolno, ciągle apeluję, żeby robiły to bardziej zdecydowanie".

Morawiecki odniósł się również do wpisu jednego z polityków Platformy Obywatelskiej: "PiS-ie czy Premierze Morawiecki, masz przecież prezesów trzech dużych banków, to po co musisz apelować, skoro możesz im nakazać?". "Ponieważ - w przeciwieństwie do Platformy Obywatelskiej - Prawo i Sprawiedliwość szanuje niezależność instytucji bankowych, nawet jeśli państwo jest w nich głównym udziałowcem" - podkreślił Morawiecki. "To nie prezesi na telefon, ale wiemy, jakich argumentów użyć, by przekonać ich do szybkiego działania" - zaznaczył.

Pytany z kolei o to, czy podniesienie oprocentowania lokat przez Pekao jest decyzją biznesową, czy polityczną, premier ocenił, że "myślę, że jest to decyzja biznesowa, ponieważ ci, którzy zrobią pierwsi wysokie lokaty, przyciągną klientów od innych". Premier, pytany o opinię, że "banki podobno mają zbyt dużo gotówki", powiedział: "Niech ściągają jeszcze więcej i kupują obligacje Skarbu Państwa. Dobrze na tym zarobią".

Dopytywany z kolei, czy oprocentowanie obligacji będzie wysokie, premier wyjaśnił, że "te obligacje są już oprocentowane na poziomie 6,5 proc., czyli gdyby nawet bank dał 4 lub 5 proc., to i tak może zarobić sobie na tej inwestycji".(PAP)

