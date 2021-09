Premier: Oczywiście nie może być mowy o Polexicie

fot. Krystian Maj / / Kancelaria Premiera RP

Oczywiście nie może być mowy o żadnym Polexicie - powiedział w wywiadzie dla 'Super Expressu" premier Mateusz Morawiecki. Według niego Polska i Komisja Europejska będą w stanie domknąć wszystkie wątpliwości związane z Krajowym Planem Odbudowy.

Morawiecki był pytany, jak należy intepretować wypowiedź wicemarszałka Sejmu, szefa klubu PiS Ryszarda Terleckiego o ewentualnej konieczności szukania "drastycznych rozwiązań" w naszych relacjach z Unią Europejską w odniesieniu do ostatnich decyzji KE.

"Na pewno mamy do czynienia z sytuacją nadużycia procedury, to delikatnie mówiąc, po stronie Komisji Europejskiej, która też jest zobowiązana pewnymi terminami do przedstawienia odpowiedzi. My w zamykaniu kolejnych rozdziałów Krajowego Planu Odbudowy odpowiedzieliśmy na wszystkie zadane pytania i wiemy, że nie ma tam zasadniczo jakiś wątpliwości, więc rozumiem, że teraz włączony został jakiś przycisk polityczny, który utrudnia to porozumienie" - powiedział Morawiecki.

Jednak - jak mówił - niezależnie od tego, że dostrzega takie działania po drugiej stronie i sądzi, iż Polska i KE będą w stanie domknąć "wszystkie wątpliwości i nie wywoływać jakiegoś niepotrzebnego napięcia".

Na uwagę, że zatem o "żadnym Polexicie" mowy być nie może odparł: "oczywiście, że nie".

Morawiecki ocenił, że środki z KPO trafią do Polski w końcówce tego roku lub początu przyszłego.

We wtorek KE poinformowała, że zwróci się do Trybunału Sprawiedliwości UE o nałożenie kar finansowych na Polskę za nieprzestrzeganie decyzji Trybunału ws. zawieszenia stosowania przepisów dot. uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. KE poinformowała także, że rozpoczęła wobec Polski procedurę naruszenia prawa UE za niepodjęcie niezbędnych środków w celu pełnego wykonania wyroku TSUE ws. niezgodności z prawem unijnym przepisów dot. systemu dyscyplinarnego sędziów.

W poniedziałek wiceprzewodniczący KE Valdis Dombrovskis powiedział, że w polskim KPO nadal są pewne kwestie wymagające rozwiązania. Inaczej nie zostaną uruchomione pieniądze (ok. 58 mld euro) przeznaczony na Krajowy Plan Odbudowy w ramach Funduszu Odbudowy UE. (PAP)

autor: Karol Kostrzewa

