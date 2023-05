Premier: Nie powinno być luki płacowej między kobietami a mężczyznami

Dla mnie Polka jest synonimem przedsiębiorczości; udział kobiet na rynku pracy w ciągu kilku lat wzrósł z 55 proc. do ponad 60 proc., to wielki sukces - powiedział w piątek w Kępnie premier Mateusz Morawiecki, podczas kongresu poświęconego przedsiębiorczości kobiet.

Szef rządu był gościem specjalnym I Kongresu "Wielkopolska Sercem Europejskiej Przedsiębiorczości. Polka - Wyjątkowa Europejka". Swoje wystąpienie poświecił kobietom. Przekonywał, że Polki biorą sprawy w swoje ręce.

"Bardzo wyraźnie widzę wokół, jak Polki biorą sprawy w swoje własne ręce, zajmują się najróżniejszymi rzeczami. Dla mnie Polka jest synonimem przedsiębiorczości" - mówił premier do uczestników wydarzenia.

Morawiecki pogratulował wszystkim kobietom, które "na różnych odcinkach frontu zawodowego, domowego i godzenia work-life balance" starają się zawsze "wypracować to, co najlepsze, najpiękniejsze, najważniejsze".

Dzisiaj - jak mówił - "kobiety lepiej sobie radzą niż mężczyźni", którzy "nie mogą nadążyć za kobietami". "To jest chyba znak czasu" - stwierdził Morawiecki.

Wskazał, że potwierdzają to m.in. dane z rynku pracy. "Ile jest pań w zarządach spółek giełdowych? Cały czas za mało, to jest dzisiaj 24 proc., ale jeszcze 8-10 lat temu, to było 12 proc. Drogie panie, w takim tempie za 10 lat, to będzie prawie połowa, a przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to szybciej się stało. Tego wam życzę - jak najwięcej pań we wszystkich zarządach" - powiedział szef rządu.

Zaznaczył, że kilku lat temu, kiedy rząd wprowadzał programy społeczne, można było usłyszeć, że doprowadzą one do spadku liczby kobiet pracujących. "Nic takiego się nie stało. Wzrósł udział kobiet na rynku pracy z 55-56 proc. kilka lat temu do ponad 60 proc. To wielki sukces" - podał Morawiecki.

Dodał, że na rynku pracy jest ponad 7,4 mln kobiet. "Mamy najwięcej ludzi pracujących w historii Polski - 17 mln i największy wskaźnik pracujących kobiet" - podkreślił premier.

Zauważył, że zanika podział na zajęcia typowo męskie i żeńskie. Ale - jak podkreślił - wciąż widoczna jest luka między zarobkami na tych samych stanowiskach między kobietami a mężczyznami, na niekorzyść kobiet. Dodał, że ta luka w ostatnich latach zmalała z ponad 7 procent do 4,5 procent.

„Nie powinno jej być; ona powinna wynosić zero. Wtedy będzie sprawiedliwość społeczna” – oświadczył i zadeklarował, że misją rządu jest wspieranie kobiet.

„Uzgodniliśmy program dodatkowego miliarda złotych na przedsiębiorczość kobiet. Te wydatki zwrócą się stukrotnie” - powiedział. Wyjaśnił, że program zostanie wkrótce omówiony, jak będzie wyglądał w praktyce.

Szef rządu zauważył, że Polacy żyją w czasie, kiedy trudno jest pogodzić życie rodzinne z karierą zawodową. „Do dzisiaj kobiety stoją przed trudnym wyborem. Moim i rządzących zadaniem jest wspieranie kobiet na różnych odcinkach życia prywatnego i zawodowego po to, żeby można było łączyć dwie role, żeby każda kobieta w każdej proporcji, w jakiej sobie życzy mogła łączyć życie zawodowe z rodzinnym” – powiedział. Zapewnił, że wsparcie kobiet jest najważniejszym priorytetem rządu. I aby je realizować uruchomiono różne programy wsparcia.

Morawiecki powiedział, że najbardziej krzywdzące dla kobiet są kpiny ze strony opozycji. „Ci wszyscy, którzy nie mają wyobraźni i nie wiedzą, na czym polega ciężka praca mamy, kobiety, która wychowuje dziecko niech zamilkną, nie kpią i pójdą po rozum do głowy. My doceniliśmy kobiety tworząc dla nich programy pomocowe poprzez emeryturę matczyną i wszystkie inne programy” – powiedział i podziękował paniom za ich codzienny trud.

Szef rządu powiedział, że w Polsce jest wiele osób, które stroją się w piórka feminizmu i „są orędownikami kobiet, ale w gębie”. Zaapelował do zgromadzonych w Kępnie kobiet, by przypomniały sobie, co zrobił dla nich poprzedni rząd a co robi obecny. „Jak wtedy wyglądała polityka wsparcia dla kobiet w życiu zawodowym, rodzinnym, budowaniu kariery, wejściu na rynek pracy, w urlopach macierzyńskich, we wsparciu w zakupie leków i wszystkim tym, czym kobity się interesują, czym żyją” - wymienił. Zapewnił, że obecny rząd realnie dba o dobro kobiet i rodzin.

Pomysłodawczynią i koordynatorem kongresu "Wielkopolska Sercem Europejskiej Przedsiębiorczości. Polka - Wyjątkowa Europejka" była europosłanka PiS Andżelika Możdżanowska. Podczas debaty, w której wzięli udział minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg oraz ośmiu wiceministrów podjęto tematy dotyczące rodziny, kobiety, wsi, ekologii, zdrowia, przedsiębiorczości i rozwoju obszarów wiejskich.

W wydarzeniu uczestniczyli samorządowcy, przedstawicielki kół gospodyń wiejskich i mieszkańcy, reprezentujący poszczególne powiaty Wielkopolski. Na zakończenie dla zgromadzonych zaśpiewał Zenek Martyniuk.

Autorki: Ewa Bąkowska, Karolina Kropiwiec