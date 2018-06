Premier: Musimy znaleźć nowe sposoby dystrybucji bogactwa

Trzeba stworzyć nowy kontrakt społeczny, biorący pod uwagę to, jak dystrybuowane są zyski; musimy wypracować nowe sposoby dystrybucji bogactwa - powiedział w poniedziałek w Natolinie premier Mateusz Morawiecki.

Premier zwracał uwagę podczas debaty nt. przyszłości Europy na rozwój technologiczny, który obecnie ma miejsce. "Kto będzie korzystał z tego rozwoju?" - pytał.

Według Morawieckiego płynące z tego korzyści powinny być "szerzej dystrybuowane za pomocą kontraktów społecznych". "Musimy zbudować nowe umowy społeczne, biorące pod uwagę to, co się dzieje w dziedzinie robotyki, wdrażania nowych technologii oraz to, jak dystrybuowane są zyski z tych wszystkich działalności" - mówił.

Zdaniem premiera, kwestia ta powinna być rozstrzygana "na poziomie Unii Europejskiej".

"Musimy wypracować nowe sposoby, jeśli chodzi o dystrybucję szacunku, pokoju, ale również bogactwa, i to jest wasze zadanie, a nie tylko pytanie, które możecie stawiać" - powiedział premier, zwracając się do studentów Kolegium Europejskiego w Natolinie.

autorzy: Maciej Zubel, Mateusz Roszak

zub/ mro/ pad/