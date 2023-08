Premier Morawiecki zdymisjonował ministra zdrowia Adama Niedzielskiego

Przyjąłem rezygnację ministra zdrowia Adama Niedzielskiego - poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Funkcję tę zaproponowałem posłance Katarzynie Sójce - dodał.

fot. Krystian Maj/KPRM / / Flickr

We wtorek premier poinformował, że przyjął dymisję Adama Niedzielskiego i zaproponował objęcie funkcji ministra zdrowia posłance PiS Katarzynie Sójce. "Pani poseł, wkrótce pani minister Katarzyna Sójka jest dobrze do tej roli przygotowana. To lekarka, internistka z kilkunastoletnim doświadczeniem w wykonaniu zawodu" - powiedział.

Wyraził przekonanie, że "jej doświadczenie, jej empatia, jej podejście do tych tematów pozwoli kontynuować wszystko to, co jest najważniejsze, wszystko to, co jest najlepsze".

"Pani doktor Katarzyna Sójka zna specyfikę funkcjonowania Ministerstwa Zdrowia, ponieważ pracowała w komisji zdrowia Sejmu. Jeszcze dzisiaj wystąpię do prezydenta Andrzeja Dudy z wnioskiem o dokonanie stosownych zmian w Radzie Ministrów i mam nadzieję, że wkrótce będą one mogły być sfinalizowane" - dodał premier.

Zależy mi na tym, żeby prace, które są prowadzone w Ministerstwie Zdrowia, prowadzone były bez przeszkód. Kontynuowanie procesu naprawy musi wiązać się ze zmianą personalną - podkreślił we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

Premier: w czasie kampanii wyborczej musimy być szczególnie wrażliwi na jakikolwiek błąd



Szef rządu w oświadczeniu zwrócił uwagę, że "kampania wyborcza to szczególny czas". "To taki okres, w którym musimy być szczególnie wrażliwi na jakikolwiek błąd, na jedno słowo za dużo, nawet w momencie, kiedy obnaża się kłamstwa i manipulacje strony przeciwnej" - powiedział Morawiecki.

Jak dodał, "media i strona przeciwna dokonały absolutnej manipulacji, kłamstwa i to kłamstwo zostało udowodnione, obnażone".

"Jednak w trakcie tego obnażania kłamstwa doszło jednocześnie też do pewnego błędu i właśnie dlatego, aby uwrażliwić, uczulić, aby nie było dzisiaj koncentracji na tym błędzie, tylko na tym, co jest najważniejsze, a więc na dobru pacjenta" - podkreślił Morawiecki.

autorzy: Mikołaj Małecki, Grzegorz Bruszewski

