Premier Morawiecki: unijne embargo na ropę z Rosji w najbliższych dniach lub tygodniach

Komisja Europejska i USA: rosyjski szantaż energetyczny jest niedopuszczalny

Odcięcie przez Rosję dostaw energii elektrycznej i gazu ziemnego do Finlandii po wstrzymaniu eksportu gazu do Polski i Bułgarii jest "nieuzasadnione i niedopuszczalne" - stwierdziła we wtorek KE i USA we wspólnym oświadczeniu potępiającym takie działania, jako "szantaż energetyczny".