"Trzymiesięczne wakacje kredytowe". Rządowy plan pomocy kredytobiorcom

Premier Morawiecki przedstawił w poniedziałek plan pomocy dla kredytobiorców, która przewiduje trzy miesiące "wakacji kredytowych" dla osób z przejściowymi problemami oraz wprowadzenie nowego wskaźnika oprocentowania kredytu w miejsce WIBOR -u.

Premier Mateusz Morawiecki na Ekonimicznym Kongresie Gospodarczym w Katowicach przedstawił szereg zmian dotyczących kredytobiorców.

Według portalu pomoc przewiduje trzy miesiące "wakacji kredytowych" w 2022 i 2023 r., z których może skorzystać każdy. Z kolei kredytobiorcy, którzy nie są w stanie spłacać rat kredytów będą mogli otrzymać dopłaty do rat w kwocie do 2 tys. zł miesięcznie na okres 3 lat.

dobra to "Od 2023 roku zlikwidowany zostanie WIBOR, w jego miejsce pojawi się nowy wskaźnik. Spowoduje to spadek wysokości rat kredytobiorców w sumie o ok. 1 mld zł" - twierdzi wPolityce.pl.

Decyzja ma zostać przedstawiona podczas poniedziałkowego Europejskiego Kongresu Ekonomicznego w Katowicach. (PAP)

