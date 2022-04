Premier Morawiecki apeluje do Komisji Europejskiej o pomoc finansową dla Polski

fot. Arkadusz Lawrywaniec / / FORUM

Apelujemy do Komisji Europejskiej: skoro pomogła Turcji przy poprzednim kryzysie z uchodźcami, to żeby do Polski także trafiła pomoc z budżetu Unii Europejskiej - oświadczył w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z premierem Belgii Alexandrem De Croo.

Morawiecki zwrócił uwagę, że w Polsce gościmy już ponad 2 miliony uchodźców z Ukrainy. "Ich domy są zburzone (...), ich cała przeszłość pozostawiona, czasami wzięta ze sobą w jednej małej walizeczce. Musimy przeciwdziałać temu i robimy to w sposób maksymalnie humanitarny, ponieważ tego wymaga człowieczeństwo, tego wymagają wartości - takie, jak dbałość o sprawiedliwość, o solidarność i my Polacy to robimy" - podkreślił szef polskiego rządu.

Zwrócił się z apelem do Komisji Europejskiej, by skoro w przeszłości pomogła Turcji w kryzysie z uchodźcami, również teraz wsparła finansowo nasz kraj. "Na razie finansujemy to w ramach naszych możliwości, ale aby z jednej strony sprawiedliwości stało się zadość, a z drugiej strony, żeby obowiązywał system europejski, także i w naszym przypadku, prowadzimy coraz to bardziej intensywny dialog z Komisją Europejską w tym zakresie" - powiedział premier. (PAP)

autorzy: Marta Rawicz, Wiktoria Nicałek