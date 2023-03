Premier Morawiecki: Zakaz sprzedaży aut spalinowych po 2035 r. nie do zaakceptowania

Polska jako jedyna przeciwna zakazowi rejestracji aut spalinowych. "Wszelkie ekoideologie z gruntu odrzucamy" Odrzucamy zakaz produkcji samochodów spalinowych, niech społeczeństwa same stopniowo decydują, kto czym chce jeździć; polityka klimatyczna ma służyć społeczeństwu, nie odwrotnie - powiedział premier Mateusz Morawiecki, komentując przepisy przyjęte we wtorek przez Radę UE w ramach pakietu Fit for 55.