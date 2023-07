Premier Morawiecki: Wszystkie dochody z obligacji przekazuję na cele charytatywne. Tyle zarobił

Wszystkie dochody z obligacji przekazuję na cele charytatywne, zachęcam do tego Donalda Tuska, aby dzielił się z innymi. A także do tego, żeby ujawnił, czy dostał pieniądze z brukselskiej kasy po zakończeniu pełnienia swojej funkcji w Radzie Europejskiej - oświadczył premier Mateusz Morawiecki.

fot. Adam Chełstowski / / FORUM

Środowy "Fakt" podał, że kto ulokował oszczędności w obligacjach skarbowych, tej decyzji dzisiaj raczej nie żałuje. "Wśród osób, które takie papiery wartościowe zakupiły, jest premier Mateusz Morawiecki. I tylko w tym roku na obligacjach może zarobić ok. 462 tys. zł" - podał dziennik.

"Poranna lektura prasy jak zwykle jest ciekawa :) To jeszcze raz: WSZYSTKIE dochody z obligacji przekazuję na cele charytatywne" - w ten sposób publikację skomentował szef rządu we wpisie na Twitterze.

"Zachęcam do tego pana Donalda, aby dzielił się z innymi. A także do tego, żeby ujawnił – czy dostał pieniądze z brukselskiej kasy po zakończeniu pełnienia swojej funkcji w Radzie" - dodał Morawiecki, odnosząc się do szefa PO Donalda Tuska, który pełnił funkcję przewodniczącego Rady Europejskiej.

"Panie Donaldzie, śmiało! Nie ma co się bać! Ile tych euro poszło z Brukseli?" - pytał premier.

autor: Rafał Białkowski