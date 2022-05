Premier Morawiecki: Potrzebujemy gospodarki solidarnościowej

fot. Krystian Maj / / Kancelaria Premiera RP

Potrzebujemy solidarnościowego modelu gospodarczego, gdzie państwo jest w stanie nie tylko przeznaczyć finanse na inwestycje, ale i pozostawić więcej środków w portfelach obywateli - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas prezentacji wyników drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych..

"Przeprowadzane przez nas inwestycje mają charakter bezprecedensowy. Trzeba jednak również pamiętać o rekompensacie wydatków bieżących. Ona jest w ustawie i będzie tam także wtedy, kiedy będziemy realizowali kolejne elementy w walce z inflacją Putina" - powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.

Jak zapewnił, już od pierwszego lipca na Polaków czeka powszechna obniżka podatków do 12 procent. "Dzięki temu w kieszeniach naszych obywateli i wszystkich mieszkańców polskich gmin i miast pozostanie ponad 30 miliardów złotych" - podkreślił Morawiecki.

"Potrzebujemy solidarnościowego modelu gospodarczego, gdzie państwo poprzez jakość zarządzania finansami publicznymi i instytucjami finansowymi jest w stanie pozostawić w portfelach obywateli więcej środków oraz przeznaczyć więcej na inwestycje, nawet w najmniejszej gminie" - powiedział Premier.

🇵🇱 Liczba inwestycji, które otrzymają dofinansowanie z II naboru Programu Inwestycji Strategicznych w podziale na województwa ⤵️ pic.twitter.com/g4uoKt9QUT — Kancelaria Premiera (@PremierRP) May 30, 2022

"Potrzebny nam jest również silny impuls modernizacyjny. Mamy środki nie tylko z krajowego funduszu odbudowy, ale i funduszy europejskich oraz bezprecedensowe środki z budżetu krajowego. Widać je w nowych drogach, projektach, inwestycjach w całej Polsce".

Morawiecki podkreślił również, że 98 procent samorządów złożyło wnioski i każdy z nich otrzymał przynajmniej jeden.

4989 zaakceptowanych wniosków w ramach Programu Inwestycji Strategicznych

W ramach II edycji Programu Inwestycji Strategicznych zaakceptowanych zostało 4989 wniosków; 100 proc. samorządów otrzymało dofinansowanie inwestycji - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w mediach społecznościowych.

W poniedziałek w KPRM zaprezentowano wyniki drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych; dane dotyczące programu zostały opublikowane w postaci infografik w mediach społecznościowych kancelarii premiera.

W infografikach czytamy, że 11 marca zakończył się nabór do II edycji Programu Inwestycji Strategicznych. W ramach edycji każdy samorząd lub związek Jednostek Samorządu Terytorialnego mógł zgłosić 3 wnioski o dofinansowanie (do 65 mln zł, do 30 mln zł do 5 mln zł-wniosek obligatoryjny), z którego środki można było przeznaczyć na nowe inwestycje, jak drogi, szkoły, rozwój sieci kanalizacyjnej, transportu publicznego czy infrastruktury kulturalnej oraz sportowej.

Kancelaria premiera poinformowała w mediach społecznościowych, że zaakceptowanych zostało 4989 wniosków samorządów, z czego 2850 to wnioski złożone przez gminy wiejskie, 1186 - gminy miejsko-wiejskie, 460 - gminy miejskie, 352 - powiaty, 125 - miasta na prawach powiatu i 16 - przez województwa.

KPRM podała też, że 47,3 proc. dofinansowanych inwestycji to inwestycje w infrastrukturę drogową, 16,1 proc. - w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, 8,3 proc. - w infrastrukturę sportową, 6,9 proc. - infrastrukturę edukacyjną, 4,7 proc. - infrastrukturę społeczną, 2,9 proc. - w efektywność energetyczną, 2,5 proc. - w infrastrukturę kulturalną, a 2,7 proc. w odnawialne źródła energii.

Podano, że fundusze przeznaczono również na budowę lub modernizację m.in. ponad 3500 km dróg, 5000 km chodników, 400 boisk i obiektów sportowych, ponad 600 km ścieżek rowerowych, ponad 90 żłobków i przedszkoli, ponad 700 szkół, ponad 100 siłowni plenerowych oraz ponad 20 budynków i infrastruktury dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Przypomniano również, że kwota dofinansowań w ramach I edycji programu to 23 mld zł. Zaakceptowano wtedy 4040 wniosków, a 97 proc. samorządów otrzymało dofinansowanie.(PAP)

Autorzy: Julia Jadzińska, Mikołaj Małecki

jj/ lena/ mml/ mok/