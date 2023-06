Premier Morawiecki: Chcemy w kilka lat dogonić bogatsze kraje Europy Zachodniej

Chcemy doprowadzić do tego, aby Polska przez kilka najbliższych lat dogoniła bogatsze kraje Europy Zachodniej - zadeklarował w poniedziałek w TVP Info premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, to jest wizja rządu zrozumiała dla wszystkich Polaków.

fot. Jacek Szydłowski / / FORUM

Mówiąc o doganianiu bogatszych krajów, Morawiecki ocenił, że najpierw "jest to możliwe w odniesieniu do Hiszpanii, potem będziemy gonić Francję, a na koniec pewnie Niemcy". "Coś, co wydawało się celem nieosiągalnym, po raz pierwszy jest dzisiaj na wyciągnięcie ręki" - dodał.

Zdaniem szefa rządu warunki ku temu powstały m.in. dzięki naprawie finansów publicznych czy zabezpieczeniu się przed ryzykami geopolitycznymi. "Jak popatrzy się na nasz rozwój gospodarczy w ciągu ostatnich lat, to jesteśmy na dobrej drodze do dogonienia Zachodu. (...) To jest nasza wizja, bo jest zrozumiała dla wszystkich Polaków" - stwierdził Morawiecki.

Jak dodał, "papierkiem lakmusowym" rozwoju są np. polskie porty. "Znakomicie się rozwijają dzięki zabraniu części przeładunków z portów niemieckich i holenderskich. Polskie porty okazują się coraz bardziej prężne i efektywne. To papierek lakmusowy rozwoju. (...) Chcemy skorzystać wreszcie z tego dobrodziejstwa (...), czyli dostępu do morza" - powiedział premier.(PAP)

