Premier Mateusz Morawiecki liderem rankingu zaufania [Sondaż]

Kukiz: Straż Marszałkowska powinna mieć alkomat, przy sejmowej mównicy wyglądałby raczej głupio

Różnego rodzaju hucpy, które się dzieją w Sejmie, nie są wyrazem politycznego buntu, tylko odurzenia alkoholowego, co do tego nie ma wątpliwości - oświadczył lider Kukiz'15. Paweł Kukiz dodał, że Straż Marszałkowska powinna mieć alkomat, ponieważ umieszczenie go przy mównicy sejmowej "głupio by to wyglądało".