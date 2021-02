Premier: Mamy jedną z najpłytszych recesji na świecie

Kancelaria Premiera RP

W Polsce w porównaniu do innych państw europejskich i na świecie mamy jedną z najpłytszych recesji - podkreślił we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że za kilka tygodni przedstawiony zostanie tzw. Nowy Polski Ład.

Szef rządu na wtorkowej konferencji prasowej zwrócił uwagę, że ostatni rok był "najtrudniejszym gospodarczo rokiem w historii III RP." "Pandemia spadła na świat z siłą huraganu i spustoszyła bardzo wiele sektorów, bardzo wile państw. Doprowadziła do tragedii dziesiątki milionów rodzin" - zaznaczył.

Morawiecki wskazał, że objawiło się to m.in. przez zerwane łańcuchy dostaw, rosnące bezrobocie, szok podażowy i popytowy. Zwrócił jednak uwagę, że niektóre państwa - te, które miały rezerwy - przeszły pandemię lepiej od innych.

"Polska uchroniła się przed takimi apokaliptycznymi scenariuszami. Polska ma jedną z najniższych, najpłytszych recesji w całej Europie, a patrząc na resztę świata można powiedzieć, że jedną z płytszych recesji na świecie" - powiedział.

Szef rządu zapowiedział, że za kilka tygodni zostanie przestawiony tzw. Nowy Polski Ład, czyli plan gospodarczy po pandemii COVID-19.

W styczniu Główny Urząd Statystyczny podał pierwszy szacunek dot. dynamiki produktu krajowego brutto za 2020 rok. Według wstępnego szacunku PKB w 2020 roku był realnie niższy o 2,8 proc. w porównaniu z 2019 r., wobec wzrostu o 4,5 proc. w 2019 r.

"Wyjątkowy raport KE"

- Dziś rano trafił do Polski wyjątkowy raport Komisji Europejskiej, który pokazuje siłę naszych finansów publicznych. Polska z jedną z najwyższych wiarygodności finansowych i jednym z najniższych ryzyk według Komisji Europejskiej - poinformował Mateusz Morawiecki.

Polska znalazła się w gronie czterech państw UE, w których Komisja Europejska nie zidentyfikowała znaczącego ryzyka niestabilności długu publicznego.

🇵🇱 Polska znalazła się w gronie 4 państw UE, w których Komisja Europejska nie zidentyfikowała znaczącego ryzyka niestabilności długu publicznego. pic.twitter.com/PBlNSseWym — Kancelaria Premiera (@PremierRP) February 9, 2021

W 2021 r. wzrost PKB może przekroczyć 4 proc.

W 2021 r. wzrost PKB może przekroczyć 4 proc., choć prognoza jest obarczona niepewnością w związku z perspektywą III fali pandemii - powiedział w trakcie konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

"W zależności od wielkości III fali zakładamy scenariusze pesymistyczne, ale oczywiście przygotujemy się też na lepsze. Widać, że te 4 proc. (wzrost PKB - PAP) jest raczej niezagrożone, jeśli miałbym obstawić, to sądzę, że raczej możemy przekroczyć te 4 proc. w tym roku, ale jest za wcześnie, by powiedzieć, że to pewna prognoza" - powiedział Morawiecki.

W projekcie budżetu na 2021 r. rząd zapisał 4-proc. wzrost PKB.

W rok 2021 wchodzimy z dobrym stanem finansów publicznych

Wchodzimy w rok 2021 z bardzo dobrym stanem finansów publicznych - powiedział podczas wtorkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

“Wchodzimy w rok 2021 z bardzo dobrym stanem finansów publicznych. (...) Cały wielki program Prawa i Sprawiedliwości ogniskował się na tym, żeby w Ministerstwie Finansów wypracować zdrowe, solidne mechanizmy realizacji stanu finansów publicznych, realizacji budżetu państwa (...) i to powiodło się w znacznym stopniu” - powiedział Morawiecki.

Premier poinformował, że we wtorek do Polski trafił raport Komisji Europejskie pokazujący siłę polskich finansów publicznych.

“Polska ma jedną z najwyższych wiarygodności finansowych" - podkreślił premier.

“Właściwie jesteśmy jedynym krajem, który wszystkie parametry ma zaznaczone przez Komisję Europejską na +zielono+ . (...) to są dane Komisji Europejskiej, które pokazują solidny fundament wynikający z realizacji Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” - dodał.

Premier przypomniał, że w roku 2015 dochody budżetu były niższe od 300 mld zł, podczas gdy w roku 2020 znacznie przekroczyły 400 mld zł.

"Krańcowy podatek CIT w Polsce jest jednym z najniższych w Europie"

Obniżyliśmy podatki dla firm z 19 na 9 proc. dla małych i średnich przedsiębiorstw, krańcowy podatek CIT w Polsce jest jednym z najniższych w Europie - powiedział podczas wtorkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

"Liczby nie kłamią, liczby pokazują to, jaki jest rzeczywisty dzisiejszy stan finansów publicznych. Dlatego warto jeszcze raz podkreślić, że dzięki temu mogliśmy też obniżyć podatki. To ok. 60 mld zł, które zostawiliśmy w kieszeniach Polaków z obniżki podatków" - powiedział Morawiecki.

Szef rządu przypomniał, że wprowadzono "niższe podatki podstawowe, czyli niższy VAT na kilkaset artykułów, na artykuły dziecięce, artykuły żywnościowe", a także obniżono najbardziej powszechne podatki - podatek PIT dla ponad 24 mln osób.

"Dla młodych podatek PIT obniżony do zera, a dla firm najpierw z 19 na 9 proc. podatek dla małych i średnich przedsiębiorców, a potem podatek CIT obniżony jeszcze bardziej dla tych wszystkich, którzy inwestują" - powiedział Morawiecki odnosząc się do tzw. estońskiego CIT-u i IP Box.

"Krańcowy podatek CIT jest jednym z najniższych w Europie" - poinformował premier. "Drodzy przedsiębiorcy, spójrzcie na nominalną i na minimalną wartość podatku CIT, a okaże się, jak w tym zestawieniu wypada Polska w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej, a także na tle krajów pozaeuropejskich" - zaapelował.

Strategia odpowiedzialnego rozwoju początkiem odbicia gospodarki

Początkiem szybkiego odbicia gospodarczego, które jest przed nami, jest Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - ocenił premier Mateusz Morawiecki. Strategia odpowiada też za zmniejszenie bezrobocia i sukcesy w finansach publicznych - dodał.

"Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest praprzyczyną sukcesów w zakresie finansów publicznych, w zakresie zmniejszenia bezrobocia, tarcz finansowych, które obroniły polską gospodarkę. I ten Plan stoi u źródła, u początku szybkiego odbicia gospodarczego, które wierzę, jest przed nami" - powiedział we wtorek na konferencji prasowej Morawiecki.

Jak mówił szef rządu, główną ideą Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju było gonić szybko Zachód, "tak żeby ta perspektywa średniego dochodu, sile nabywczej pieniądza na głowę mieszkańca poprawiała się zdecydowanie". "I tutaj przekroczyliśmy również zakładane wskaźnik z Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Tam zakładaliśmy kilkuprocentowy wzrost. Ten wzrost w różnych miarach sięga od 8 do 10 punktów procentowych" - powiedział Morawiecki.

Kolejny cel w ramach Planu dotyczył rynku pracy - obszaru zaniedbanego przez poprzednie rządy. "Dzisiaj bezrobocie w Polsce jest na drugim najniższym poziomie w UE. (...) A jeszcze kilkanaście lat temu Polska była na drugim czy trzecim miejscu, ale po tej złej stronie mocy, czyli z jednym z najwyższych poziomów bezrobocia w całej Unii Europejskiej" - powiedział premier.

Dodał, że "dziś udało się obronić miejsca pracy". Jak mówił, dzięki Strategii "przekroczyliśmy barierę 70 proc. poziomu zatrudnionych w wielu produkcyjnym; rok temu ten wskaźnik wyniósł 73 proc. i jest powyżej średniej unijnej".

"Stworzyliśmy podstawę do gospodarczego odbicia"

Korzystając ze skutecznej polityki w ramach Planu Odpowiedzialnego Rozwoju stworzyliśmy podstawę do gospodarczego odbicia, którego beneficjentem będą pracownicy, rodziny i emeryci - powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

Podczas konferencji prasowej szef rządu zaznaczył, że Polska przetrwała 2020 rok w lepszej kondycji, niż takie kraje, jak Francja, Hiszpania czy Włochy.

"Wiem, że wielu przedsiębiorców z sektorów, które cierpią na lockdownie, walczy o przetrwanie. Stąd nasze nowe tarcze finansowe. Dzięki temu zachowaliśmy moce produkcyjne, udało się utrzymać rynek zbytu dla bazy klientów bardzo wielu polskich przedsiębiorców" - wskazał premier.

Jego zdaniem, dobra sytuacja Polski, mimo pandemicznego kryzysu, to efekt wcześniejszego uszczelnienia systemu podatkowego, redukcji długu publicznego w czasach poprzedzających pandemię i Planu Odpowiedzialnego Rozwoju. Premier dodał, że to dopiero początek pracy na rzecz wzrostu gospodarczego w najbliższych latach, opartego o solidne fundamenty.

Morawiecki zauważył, że kiedy w 2010 Polskę dotknął kryzys finansowy, ówczesny rząd PO miał na to tylko jedną odpowiedź: mit zielonej wyspy, który „posypał się jak domek z kart”.

"Rosnące bezrobocie, brak realnego pakietu pomagającego wówczas przedsiębiorcom. Przedsiębiorcy o tym pamiętają. Dziś postąpiliśmy zupełnie inaczej. Korzystając ze skutecznej polityki w ramach Planu Odpowiedzialnego Rozwoju stworzyliśmy podstawę do gospodarczego odbicia, którego beneficjentem będą Polacy, polscy pracownicy, polskie rodziny, polscy emeryci, co udowodniliśmy dzisiaj, że stać nas na kolejny miliard poprawy wskaźnika (waloryzacji rent i emerytur - PAP) względem wcześniejszych założeń" - stwierdził premier.

Wcześniej Morawiecki poinformował, że rząd przyjął nowy wskaźnik waloryzacji rent i emerytur na rok 2021 wynoszący 104,24 proc., przy czym wzrost świadczenia ma wynieść nie mniej niż 50 zł. Jak przekazał szef rządu, dodatkowy koszt dla budżetu państwa polskiego to miliard złotych. (PAP)

Autor: Karolina Mózgowiec

