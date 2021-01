Premier: Mam nadzieję na mocne odbicie gospodarcze

fot. Krystian Maj / Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Najpierw zwalczmy pandemię, to najbliższe cztery, pięć miesięcy, a potem mam nadzieję na mocne odbicie gospodarcze i powrót branż do pewnej popandemicznej normalności - powiedział premier Mateusz Morawiecki odpowiadając na pytanie o wyzwania przed jakimi stoi Polska w 2021.

W poniedziałek wieczorem szef rządu odpowiadał na pytania internautów podczas sesji pytań i odpowiedzi na Facebooku.

Zapytany przed jakimi wyzwaniami stoi Polska w 2021 roku Morawiecki odpowiedział, że są to ogromne wyzwania. "Najpierw zwalczmy pandemię, to te najbliższe dwa, cztery, pięć miesięcy. Potem mam nadzieję na mocne odbicie gospodarcze. To tak z lotu ptaka dwa najważniejsze wydarzenia tegoroczne: cały czas jeszcze walka z epidemią, ale potem szybkie odbicie, powrót branż do pewnej popandemicznej normalności" - powiedział premier.

Szef rządu wskazał, że w międzyczasie zostanie zaprezentowany "nowy polski ład", czyli propozycja na czas po pandemii, w którym zostaną zaprezentowane przede wszystkim plany inwestycyjne, ale także "propozycje dotyczące wielu dziedzin życia społecznego, życia gospodarczego".

"Chcemy go jak najlepiej zaadoptować do rzeczywistości, w której inwestorzy prywatni, przedsiębiorcy boją się inwestować. Boją się, bo potracili klientów, boją się bo potracili rynki zbytu" - mówił premier.

Dodał, że rząd chce, aby w to miejsce weszły inwestycje państwowe i samorządowe. Zaznaczył, że samorządy są do tego zachęcane, m.in. poprzez "wielkie programy, które już się toczą". Wymienił tu m.in. inwestycje w instytucje publiczne, zabytki, czy ośrodki turystyczne.

"Sądzę, że ten polski nowy ład będzie właśnie taką odpowiedzią na te bolączki, na problemy, które wraz z epidemią zawitały do naszego życia społecznego, ale także do naszych okoliczności gospodarczych, bo bardzo wielu naszych przedsiębiorców wpadło w kłopoty, w turbulencje" - powiedział.

Morawiecki podkreślił, że rząd chce pomóc przetrwać jak największej licznie przedsiębiorstw, stąd specjalne programy, które zostały przygotowane, bądź są w przygotowaniu.

Szef rządu wyraził też nadzieję, że od trzeciego kwartału tego roku rozpocznie się okres przypominający normalność sprzed pandemii koronawirusa.

Odpowiadając na pytanie, kiedy rząd zacznie obniżać podatki premier zaznaczył, że budżet państwa składa się z czterech podstawowych podatków: VAT, CIT, PIT i akcyzy. Podkreślił, że "wszystkie podstawowe podatki rząd PiS obniżył". Odnosząc się do tzw. podatku cukrowego podkreślił, że cel tej opłaty nie jest fiskalny.

"Cukier jest niezdrową rzeczą. To każdy lekarz i nie tylko lekarz państwu powie. W związku z tym ludzie chorują potem na nowotwory, na choroby serca, choroby wieńcowe i lepiej jest nie używać cukru, podobnie jak lepiej jest nie palić papierosów, bo one powodują nowotwory" - powiedział Morawiecki. Dodał, że "dlatego palenie papierosów jest obciążone wysokimi podatkami".(PAP)

autor: Marcin Chomiuk

mchom/ mok/