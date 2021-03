Premier: Krajowy Plan Odbudowy i Nowy Polski Ład to nasza strategia na walkę z kryzysem

fot. Krystian Maj / Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Kryzys COVID-19 to gigantyczny wstrząs, ale i lekcja, z której musimy skorzystać; najpierw Krajowy Plan Odbudowy, a potem Nowy Polski Ład - to nasza strategia na walkę z kryzysem - podkreślił we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

"Najpierw Krajowy Plan Odbudowy, a potem Nowy Polski Ład - to nasza strategia na walkę z kryzysem" - napisał na Facebooku szef rządu.

Podkreślił, że kryzys COVID-19, to gigantyczny wstrząs, ale i lekcja, z której musimy skorzystać, jeśli chcemy ostatecznie zlikwidować lukę rozwojową pomiędzy wschodem i zachodem. "Ma w tym pomóc Krajowy Plan Odbudowy. Jest to pierwsza część naszego planu Nowego Polskiego Ładu" - oświadczył.

"Jednak aby został on wprowadzony, musi zostać spełniony podstawowy warunek - zduszenie epidemii, na czym skupione są aktualnie wszystkie działania rządu" - dodał premier.

Oparty na pięciu filarach KPO zaprezentowany został w piątek, a do 2 kwietnia potrwają konsultacje społeczne. Pięć filarów KPO - dokumentu, który będzie podstawą do otrzymania środków z unijnego Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności - to: transformacja cyfrowa, odporność i konkurencyjność gospodarki, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia, zielona i inteligentna mobilność oraz zielona energia i zmniejszenie energochłonności.

Zgodnie z zapowiedzią premiera, program Nowy Polski Ład będzie zawierał przede wszystkim plany inwestycyjne, ale także propozycje dotyczące wielu dziedzin życia społecznego oraz gospodarczego w czasie po pandemii. W ramach programu rząd - jak informował Morawiecki - zaproponuje cały szereg projektów infrastrukturalnych i innowacyjnych.

W ramach Nowego Polskiego Ładu - zapowiadał w lutym szef rządu - zostanie zaprezentowana "atrakcyjna oferta dla inwestorów, po to, żeby polska gospodarka była jak najlepiej przygotowana do nowej rzeczywistości gospodarczej". "Po pandemii ludzie będą inaczej podchodzić do kontaktów biznesowych, handlu i produkcji. Będziemy gotowi wykorzystać tę wielką szansę" - zadeklarował Morawiecki.

autorka: Aleksandra Rebelińska