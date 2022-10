Premier: Krajowa polityka fiskalna będzie dążyła do opanowania inflacji

Premier: Nie ma zgody na duszenie inflacji przez bardzo wysokie bezrobocie

Jeśli ktoś chce mnie namawiać na duszenie inflacji poprzez bardzo wysokie bezrobocie, to mu się to nie uda; rząd PiS poradził sobie z tym problemem i nie chcemy dopuścić do tego, aby on znów zajrzał do polskich domów - powiedział w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" premier Mateusz Morawiecki.