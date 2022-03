Premier Kanady w Polsce. Morawiecki: Musimy być silni i zjednoczeni

/ Kancelaria Premiera

Musimy być silni i zjednoczeni; musimy pracować nad tym, w jaki sposób można faktycznie uniezależnić się od rosyjskiej ropy i gazu, w jaki sposób można doprowadzić do tego, żeby sankcje były skuteczne - oświadczył w czwartek podczas spotkania z premierem Kanady Justinem Trudeau premier Mateusz Morawiecki.

Justin Trudeau w czwartek przebywa z wizytą w Warszawie. Oprócz spotkania z szefem polskiego rządu zostanie też przyjęty przez prezydenta Andrzeja Dudę oraz spotka się z wiceprezydent USA Kamalą Harris, która również przebywa z wizytą w Polsce.

"Spotykamy się w trudnych okolicznościach ze względu na to, co dzieje się w Ukrainie, spotykamy się w takim punkcie zwrotnym, który zdeterminuje przyszłość następnych lat, nawet dziesięcioleci" - powiedział premier Morawiecki witając kanadyjskiego gościa.

Podkreślił, że wraz ze swoimi sojusznikami m.in. w Kanadzie "musimy być silni i zjednoczeni". "Tacy jesteśmy, gdy rozmawiamy o sankcjach, a także, o tym jak bardzo muszą być one silne po to, żeby Rosja zmieniła swoją politykę, by zatrzymać tę agresję. Wojna i kryzys uchodźczy w związku z tym, co dzieje się w Ukrainie, są czymś naprawdę niewyobrażalnym" - zaznaczył premier.

Morawiecki podziękował także Trudeau za bardzo silne stanowisko i bycie zjednoczonym. "Musimy pracować nad tym, jak w przyszłości działać, w jaki sposób można faktycznie uniezależnić się od rosyjskiej ropy i gazu, w jaki sposób można doprowadzić do tego, żeby sankcje były skuteczne" - wskazał szef rządu.

Justin Trudeau dziękował polskiemu premierowi oraz Polakom za to, że - jak mówił - "zachowujecie się w tak wyjątkowy sposób w tym okropnym kryzysie". Jak dodał, chodzi o "sposób, w jaki przywitaliście i pomogliście osobom, które uciekają ze swojego kraju, szukając lepszej przyszłości".

Premier Kanady zaznaczył, że "jest tutaj wiele wyzwań, ale Polacy rzeczywiście stawili czoło temu". "Mamy długą historię wspierania uchodźców i mamy nadzieję, że jest to tymczasowa sytuacja, że Ukraińcy będą w stanie powrócić, aby odbudować swoje życie i swoje społeczeństwo" – mówił. "Niektórzy pewnie zostaną tutaj i w Kanadzie będziemy na to otwarci" - zapewnił Trudeau.

"Współpraca z Polską była bardzo silna do tej pory, również współpraca w wymiarze wojskowym" - zauważył szef kanadyjskiego rządu. "Polska jest silnym partnerem NATO i stoicie w ramię w ramie z Kanadyjczykami" - zapewnił. "Pokazujemy opór wobec Rosji i musimy nadal silnie potępiać pogwałcenie międzynarodowy prawa i Karty ONZ przez Rosję" - dodał.

"To wielka przyjemność być tutaj dzisiaj z wami. To bardzo ważne, aby Polska i Kanada współpracowały razem, aby wyjść na przeciw wszystkim wyzwaniom związanym z Ukrainą. Cieszę się, że jestem tutaj dzisiaj" - zapewnił premier Kanady.

Autor: Daria Kania

