Premier Johnson: Nasza miłość do Francji jest niezachwiana

Brytyjski premier Boris Johnson zapewnił w poniedziałek Francję, że nie ma powinna mieć powodu do obaw w związku z nowym porozumieniem obronnym Wielkiej Brytanii, USA i Australii - AUKUS, a brytyjska miłość do sąsiada zza kanału La Manche jest niezachwiana.

"Nasza miłość do Francji jest niezachwiana. AUKUS nie jest w żaden sposób działaniem o sumie zerowej, nie ma celu wykluczać kogoś, nie sądzę, by było to coś, czym ktokolwiek musiał się martwić - a zwłaszcza nasi francuscy przyjaciele" - powiedział Johnson dziennikarzom w trakcie podróży do USA..

"Jesteśmy bardzo, bardzo dumni z naszych relacji z Francją i mają one ogromne znaczenie dla tego kraju. To jest bardzo przyjacielska relacja - entente cordiale - która sięga stu lat lub więcej i jest dla nas absolutnie kluczowa" - dodał.

Johnson podkreślił, że brytyjskie i francuskie siły razem uczestniczą w misji NATO w krajach bałtyckich, uczestniczą w operacji w Mali, a także przeprowadzają wspólne symulacje testów jądrowych. "Brytyjscy żołnierze i francuscy żołnierze stoją ramię w ramię. Nie ma dwóch sił zbrojnych, które są bardziej zdolne do integracji i wspólnego działania. Wspólnie symulujemy testy wybuchów jądrowych i w rzeczywistości niczego nie wysadzamy w powietrze" - przekonywał brytyjski premier.

Francja bardzo ostro zareagowała na zawarcie paktu między USA, Wielką Brytanią i Australią. Jednym z głównych powodów francuskiego oburzenia jest to, że wskutek zawarcia paktu Australia zerwała podpisaną umowę na dostarczenie przez Francję okrętów podwodnych, wybierając zamiast tego technologię amerykańsko-brytyjską. W odpowiedzi na zawarcie paktu AUKUS Francja odwołała swoich ambasadorów z Waszyngtonu i Canberry, choć nie odwołała ambasadora z Wielkiej Brytanii. Jak wyjaśniał francuski minister ds. europejskich Clement Beaune, Paryż nie zdecydował się na to, gdyż postrzega Wielką Brytanię jako mniejszego partnera w tym porozumieniu i wasala USA.

Z powodu sporu na temat AUKUS odwołane zostało spotkanie ministrów obrony Wielkiej Brytanii i Francji, Bena Wallace'a i Florence Parly, które miało się odbyć w tym tygodniu w Londynie.

