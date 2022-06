Premier: Jestem pewien, że przedsiębiorcy poradzą sobie w tej bardzo trudnej sytuacji

/ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Jestem przekonany, że polscy przedsiębiorcy poradzą sobie również w tej bardzo trudnej sytuacji, w jakiej przyszło nam dzisiaj kształtować okoliczności gospodarcze - podkreślił w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki podczas Gali Przedsiębiorcy 2022.

Premier podkreślił w poniedziałek podczas gali, że żyjemy w momencie przełomowym. "Wojna na Ukrainie, wielka zwyżka cen surowców przekładająca się na inflację, o jakiej nie słyszeliśmy od bardzo dawna. To wszystko tworzy zupełnie nowe okoliczności także dla przedsiębiorców. Ale polscy przedsiębiorcy mają, można powiedzieć, zaszyty gen zmienności i radzenia sobie w takich sytuacjach w sposób szczególny" - powiedział szef rządu.

I dlatego - jak dodał - "jestem przekonany, że polscy przedsiębiorcy sobie poradzą również w tej bardzo trudnej sytuacji, w jakiej przyszło nam dzisiaj kształtować okoliczności gospodarcze".

Premier podkreślił, że pierwsze 30 lat wolnej Polski po 1989 roku, to czas akumulacji kapitału. "Tak w pewnym uproszczeniu przedsiębiorcy zaczynający od tych słynnych szczęk z lat 90. później rozwijający swoje przedsiębiorstwa odnieśli w bardzo wielu branżach sukces. Czasami wbrew okolicznościom, wbrew kryzysom" - podkreślił Morawiecki.

Zaznaczył, że Polska jako państwo też odniosła sukces. "Od 1989 roku tylko Chiny rozwijały się szybciej, patrząc na zakumulowany wzrost gospodarczy i tylko Chiny mogą się poszczycić lepszymi parametrami gospodarczymi, patrząc na początek okresu i te lata obecne" - powiedział premier.

Ale - jak dodał - "następne 30 lat sądzę, że powinny być latami ekspansji polskiego kapitału". "Chciałbym bardzo, żeby nie tylko wielkie polskie firmy, ale także te mniejsze i średnie miały zdolność do ekspansji za granicę, ekspansji na rynki zagraniczne" - podkreślił Mateusz Morawiecki.

Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda zwrócił uwagę, że z najnowszych danych Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEODG) w Polsce jest 2 mln 606 tys. 306 aktywnych firm. "To aż o 168 tys. działalności więcej, porównując dane do najtrudniejszego okresu dla polskiej gospodarki z ostatnich dwóch lat, czyli do początku lockdownu wywołanego pandemią Covid 19" - podkreślił.

Dodał, że pandemia pokazała, że polscy przedsiębiorcy przy wsparciu państwa są w stanie przetrwać.

Nagrody Polonica Progressio przyznane zostały w siedmiu kategoriach. W kategorii Inwestor Zagraniczny nagrodę zdobyła firma Pilkington Automotive Poland (producent szyb samochodowych), laureatem kategorii eksporter została marka kosmetyczna Dr. Irena Eris. Nagrodę w kategorii innowator, otrzymała firma recyklingowa Bioelektra Group. Laureatem kategorii firma rodzinna został producent okapów firma Ciarko. Nagrodę w kategorii społecznik, odebrał Stanisław Syguła, założyciel firmy Syguła, działającej na rynku motoryzacyjnym. W kategorii Lider zrównoważonego rozwoju wygrała firma Northvolt Poland, producent baterii do samochodów elektrycznych. Nagrodę specjalną otrzymała ukraińsko-polska firma Modern Expo specjalizująca się w dostarczaniu wyposażenia obiektów handlowych.

autor: Edyta Roś, Longina Grzegórska-Szpyt